UP में नायब तहसीलदार ने गोली मारकर की खुदकुशी, एक-दूसरे से लिपटकर रोते रहे मां-बाप, पथराई आंखों से दो बच्चियों को देखती रही पत्नी

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में तैनात एक नायब तहसीलदार ने बुधवार को अपने सरकारी आवास पर खुद को कथित तौर पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। यह जानकारी पुलिस ने दी ....

बिजनौर : उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में तैनात एक नायब तहसीलदार ने बुधवार को अपने सरकारी आवास पर खुद को कथित तौर पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। यह जानकारी पुलिस ने दी। पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने यहां बताया कि बिजनौर तहसील में नायब तहसीलदार के पद पर तैनात राजकुमार ने अपने सरकारी आवास में कमरा बंद करके खुद को गोली मार ली।



उन्होंने बताया कि गोली चलने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे परिजन ने दरवाजा तोड़कर उन्हें बाहर निकाला। जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने बताया कि राजकुमार आज ही जिले के बाहर से आए थे। उन्होंने कहा कि कमरे से एक पिस्तौल मिली है। पुलिस के अनुसार पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है।