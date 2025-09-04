Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • Kapil Sharma की एक्ट्रेस के साथ दिनदहाड़े हुई ऐसी हरकत, मच गया बवाल! बुरी तरह डरीं 'ऑनस्क्रीन बीवी'

Kapil Sharma की एक्ट्रेस के साथ दिनदहाड़े हुई ऐसी हरकत, मच गया बवाल! बुरी तरह डरीं 'ऑनस्क्रीन बीवी'

Edited By Purnima Singh,Updated: 04 Sep, 2025 07:35 PM

kapil sharma s on screen wife attacked in broad daylight

कपिल शर्मा की ऑनस्क्रीन बीवी सुमोना चक्रवर्ती ने हाल ही में एक परेशान करने वाली घटना सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की। उन्होंने एक पोस्ट में खुलासा किया कि 31 अगस्त को दक्षिण मुंबई में मराठा आरक्षण प्रदर्शनकारियों ने दिनदहाड़े उनकी कार पर हमला किया...

UP Desk : कपिल शर्मा की ऑनस्क्रीन बीवी सुमोना चक्रवर्ती ने हाल ही में एक परेशान करने वाली घटना सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की। उन्होंने एक पोस्ट में खुलासा किया कि 31 अगस्त को दक्षिण मुंबई में मराठा आरक्षण प्रदर्शनकारियों ने दिनदहाड़े उनकी कार पर हमला किया। उनका कहना है कि मुंबई में पहली बार, उन्होंने "असुरक्षित" महसूस किया, जिससे वह बहुत डर गईं। 

सुमोना ने इंस्टाग्राम पर लिखा लंबा नोट 
सुमोना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक लंबा नोट लिखा जिसमें उन्होंने उस घटना का वर्णन किया। उन्होंने दावा किया कि एक आदमी ने उनके बोनट पर धक्का मारा जबकि अन्य ने कार की खिड़कियों पर हाथ मारा। सुमोना ने अपने पोस्ट में लिखा- ' "आज दोपहर के 12:30 बजे, मैं कोलाबा से फोर्ट जा रही थी और अचानक मेरी कार को एक भीड़ ने रोक लिया। नारंगी रंग का स्टोल पहने एक आदमी मेरे बोनट पर जोर-जोर से मार रहा था, मुस्कुरा रहा था। अपना निकला हुआ पेट मेरी कार से सटा रहा था। मेरे सामने ऐसे झूम रहा था जैसे कोई बेतुकी बात साबित कर रहा हो। उसके दोस्त मेरी खिड़कियों पर जोर-जोर से पीट रहे थे, जय महाराष्ट्र चिल्ला रहे थे और हंस रहे थे। हम थोड़ा आगे बढ़े और फिर वही सब दोहराया।"

एक्ट्रेस ने मुंबई की कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल  
द कपिल शर्मा शो की अभिनेत्री ने फिर मुंबई की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए लिखा, 'मुंबई का मेरा सफर मेरी जिंदगी का हिस्सा रहा है, खासकर मैं साउथ मुंबई में खुद को हमेशा से महफूज महसूस करती आई थी। लेकिन आज, दिन-दहाड़े अपनी गाड़ी में बैठे-बैठे, पहली बार डर का एहसास हुआ, एकदम असुरक्षित महसूस किया, बिल्कुल कमजोर।' उन्होंने कहा कि वह लकी फील कर रही हैं कि उनके पास उस वक्त एक मेल फ्रेंड मौजूद था। वो इस पूरे वाकया का एक वीडियो भी रिकॉर्ड करना चाहती थीं, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं वहां मौजूद प्रदर्शनकारी और ज्यादा ना भड़क उठें।


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!