UP में इतने दिनों के लिए स्कूल बंद, बाढ़-भारी बारिश के चलते लिया गया फैसला, इस क्लास तक के बच्चों की छुट्टी घोषित

UP Desk : बारिश के कारण बुलंदशहर और बागपत जिला प्रशासन ने बुधवार को जिले के स्कूलों को बंद रखने की घोषणा की। मंगलवार को अधिकारियों ने इस संबंध में आदेश जारी किए। बुलंदशहर के बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) डॉ लक्ष्मी कांत पांडेय ने जिलाधिकारी के निर्देश के बाद बुधवार को कक्षा 12 तक के सभी स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया।



बागपत जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने भी स्कूल बंद रखने के इसी तरह के आदेश जारी किए। इसके अलावा मथुरा में बारिश और यमुना में बढ़ते जल स्तर के चलते जिलाधिकारी ने 1 से 12वीं कक्षा तक के विद्यालयों का 3 और 4 सितंबर का अवकाश घोषित किया है.



वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बारिश के कारण गौतमबुद्ध नगर में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने भी कक्षा एक से कक्षा 12 तक के स्कूल को बंद करने का आदेश जारी किया है। गाजियाबाद में भी स्कूलों के अवकाश का आदेश जारी किया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार ने बताया कि कल तीन सितंबर को कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। इसमें जिले के सभी स्कूल और मदरसे शामिल हैं। ये कदम छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।