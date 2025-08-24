‘लिव इन तो कुत्ते-बिल्ली जैसा…’, एक बार फिर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बयान से मचा तूफान!

प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज के विवादित बयानों को लेकर जहां विभिन्न संगठनों के लोग विरोध कर रहे है, वहीं अनिरुद्धाचार्य महाराज भी संगठनों के विरोध को दरकिनार कर लगातार विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरने में लगे हुए है।

Mathura News, (मदन सारस्वत): प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज के विवादित बयानों को लेकर जहां विभिन्न संगठनों के लोग विरोध कर रहे है, वहीं अनिरुद्धाचार्य महाराज भी संगठनों के विरोध को दरकिनार कर लगातार विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरने में लगे हुए है।



ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर फिर वायरल हो रहा है जिसमें कथावाचक अनिरुद्धचार्य अपनी कथा के दौरान एक महिला भक्त के प्रश्न पूछने पर कह रहे हैं कि लोगों के मुंह भी हम क्यों लगे जिनकी सोच ही इतनी घटिया है। अब देखो, जो अपने को बेच रहा हो औरों के आगे परोस रहा हो या परोस रही हो, क्या उन लोगों के मुंह लगना चाहिए। ऐसे लोगों का लेवल सिर्फ कुत्ते बिल्लियों जैसा लेवल होता है। हमारे भारत में कुत्ते हजारों साल से लिविंग में ही रहते हैं। हमारे यहां कुत्तों का कल्चर है लिविंग और ऐसे लोगों को समझ में आ गया है उनकी रातों की नींद हराम है उनको नींद नहीं आ रही है।



बहरहाल महाराज के समर्थकों का कहना है कि वे हमेशा सच बोलते हैं और समाज को सही दिशा दिखाने की कोशिश करते हैं। हालांकि, कुछ लोग अक्सर कथावाचक पर विवादित बयान देने और समाज में गलत संदेश फैलाने का आरोप लगाते हैं।