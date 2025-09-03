नवविवाहित जोड़ा बाजार से खुशी-खुशी लौटा घर, सबसे की बातचीत, फिर काफी देर तक नहीं खोला दरवाजा; कमरे का नजारा देख परिजनों की निकली चीख

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के मछरिया इलाके में एक नवविवाहित जोड़े के शव संदिग्ध हालत में उनके घर के कमरे में फांसी से लटकते मिले ......

कानपुर : उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के मछरिया इलाके में एक नवविवाहित जोड़े के शव संदिग्ध हालत में उनके घर के कमरे में फांसी से लटकते मिले। सहायक पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी क्षेत्र) योगेश कुमार ने बुधवार को बताया कि ऑटो चालक मोहम्मद साजिद (22) और उसकी पत्नी शाहिदा (20) के शव मछरिया क्षेत्र में स्थित उनके घर के कमरे में मंगलवार की शाम फांसी से लटकते पाये गये। दोनों की शादी करीब दो महीने पहले हुई थी।



योगेश कुमार के मुताबिक परिजन का कहना है कि साजिद और शाहिदा मंगलवार दोपहर बाजार गए थे और लौटने पर खुश दिखाई दे रहे थे। दोनों ने अपने कमरे में जाने से पहले परिवार के सदस्यों से बात भी की थी। परिजनों के मुताबिक कुछ घंटे बाद खटखटाने पर उनके कमरे का दरवाजा नहीं खुला और पता चला कि वे फांसी से लटके हैं।



उन्होंने बताया कि परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कुमार ने बताया कि घर से कोई 'सुसाइड नोट' बरामद नहीं हुआ है। दंपत्ति के इस आत्मघाती कदम के पीछे के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों के बयान दर्ज किये जा रहे हैं।