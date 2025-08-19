IIT कानपुर की नई खोज! अब बिना AC के भी मिलेगा ठंडक का अहसास, गर्मी में घर का टेंपरेचर 12 डिग्री हो जाएगा कम

भीषण गर्मी से जूझ रहे देशवासियों के लिए राहत की खबर है। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने एक विशेष इंसुलेशन शीट तैयार की है जो घरों की छत और दीवारों पर लगाने से अंदर के तापमान को 12 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकती है। इस तकनीक का उद्देश्य पर्यावरण को...

Kanpur News: भीषण गर्मी से जूझ रहे देशवासियों के लिए राहत की खबर है। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने एक विशेष इंसुलेशन शीट तैयार की है जो घरों की छत और दीवारों पर लगाने से अंदर के तापमान को 12 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकती है। इस तकनीक का उद्देश्य पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना घरों को ठंडा बनाना है।



नैनो टेक्नोलॉजी और सिंथेटिक पॉलीमर का इस्तेमाल

इस हाई-परफॉर्मेंस शीट को विशेष सिंथेटिक पॉलीमर, नैनो पार्टिकल्स और कोटिंग टेक्नोलॉजी के जरिए तैयार किया गया है। यह शीट सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट कर देती है और रेडिएटिव कूलिंग तकनीक से तापमान कम करती है। आईआईटी कानपुर ने इस तकनीक को पहले ही पेटेंट करा लिया है और इसका सफल परीक्षण भी हो चुका है।



सस्ती कीमत में मिल रही है तकनीक

इस इनोवेटिव शीट को आईआईटी कानपुर की स्टार्टअप कंपनी गीतीटेक (Gititec) बाजार में 50 से 60 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से उपलब्ध करा रही है। इसकी कीमत बाजार में मौजूद अन्य इंसुलेशन शीट्स से आधे से भी कम है। गीतीटेक के अनुसार, कानपुर की कई इंडस्ट्रीज़ में इसके इस्तेमाल से AC की बिजली खपत में 25-30% तक की कमी आई है।



फ्रेम की नहीं जरूरत, पानी की टंकी पर भी असरदार

इस शीट की सबसे खास बात यह है कि इसे लगाने के लिए किसी भी प्रकार के फ्रेम की आवश्यकता नहीं होती। इसे सीधे छतों, दीवारों और पानी की टंकियों पर चिपकाया जा सकता है। व्हाइट पेपर कोटिंग से सूर्य की किरणें रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जिससे घर के अंदर की गर्मी कम हो जाती है।



गर्मी ही नहीं, सर्दी में भी करेगा काम

गीतीटेक के सीईओ आदित्य के अनुसार, यह शीट पानी की टंकियों के लिए बेहद प्रभावी साबित हुई है। गर्मी में जहां यह पानी को गर्म होने से बचाती है, वहीं सर्दी में पानी को ज्यादा ठंडा नहीं होने देती।आईआईटी कानपुर के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर अनिमांगशु घटक ने बताया कि यह शीट कई ट्रायल के बाद फाइनल की गई है और अब यह आम लोगों के लिए उपलब्ध है।