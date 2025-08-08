बाराबंकी बस हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख, पीड़ित परिजनों को 5 लाख की आर्थिक सहायता देने का दिया निर्देश

बाराबंकी: बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्र में आज सुबह रोडवेज की अनुबंधित बस पर पेड़ गिरने से पांच लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में हुई जनहानि पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ...

बाराबंकी: बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्र में आज सुबह रोडवेज की अनुबंधित बस पर पेड़ गिरने से पांच लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में हुई जनहानि पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है।

5 लाख की दी जाएगी आर्थिक सहायता

मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया ‘‘मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनपद बाराबंकी में सड़क हादसे में हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और मृतकों के परिजनों को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं।''

सीएम ने दिए राहत बचाव के निर्देश

सीएम योगी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उनका समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है।

ऐसे हुआ हादसा

रोडवेज बस सवारियां लेकर बाराबंकी से हैदरगढ़ जा रही बस पर करीब साढ़े 10 बजे राजा बाजार के पास पेड़ गिर पड़ा। पेड़ इतनी तेज गिरा कि बस के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। बारिश के बीच में पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस और वन विभाग को सूचना दी। बस के अंदर फंसे लोगों की चीखपुकार दिल को दहला देने वाली थी। स्थानीय नागरिकों पर पुलिस की सहायता से बस में फंसे लोगों को बाहर निकल गया। हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई।

