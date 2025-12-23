Main Menu

सगाई के बाद भरोसे का गला घोंटा! मंगेतर का अश्लील वीडियो बनाकर 1 करोड़ की डिमांड, धमकी—पैसे नहीं तो वीडियो वायरल

Edited By Anil Kapoor,Updated: 23 Dec, 2025 07:02 AM

kaushambi news made obscene video of fiancée and demanded rs 1 crore

Kaushambi News: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से एक बेहद शर्मनाक और गंभीर मामला सामने आया है, जहां सगाई के बाद एक युवक ने अपनी मंगेतर के भरोसे का गलत फायदा उठाया। आरोपी युवक ने युवती का अश्लील वीडियो बना लिया और अब उसे वायरल करने की धमकी देकर 1 करोड़ रुपए दहेज की मांग कर रहा है।

शादी से पहले ही थाने पहुंचा मामला
यह मामला मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र का है। यहां रहने वाली एक युवती का रिश्ता प्रयागराज निवासी उत्कर्ष अग्रवाल से तय हुआ था। दोनों की 9 जून 2025 को सगाई हुई थी और शादी की तारीख 8 फरवरी 2026 तय की गई थी। लेकिन शादी से पहले ही यह रिश्ता डर, धमकी और ब्लैकमेलिंग में बदल गया।

वीडियो कॉल के दौरान बनाया अश्लील वीडियो
पीड़िता के पिता के अनुसार, सगाई के बाद उत्कर्ष अग्रवाल युवती से लगातार वीडियो कॉल पर बात करने लगा। इसी दौरान उसने बहला-फुसलाकर युवती के निजी और आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड कर लिए। युवती को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि उसका भरोसा इस तरह तोड़ा जाएगा।

1 करोड़ रुपए ना देने पर दी वीडियो वायरल करने की धमकी
पीड़ित परिवार का कहना है कि शादी पहले 25 लाख रुपए में तय हुई थी, लेकिन सगाई के बाद अचानक उत्कर्ष और उसके पिता शोभित अग्रवाल ने दहेज की रकम बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी। जब परिवार ने इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थता जताई, तो आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देना शुरू कर दिया।

शादी की खुशियां बनीं डर और बदनामी का कारण
वीडियो वायरल करने की धमकी से युवती और उसका परिवार पूरी तरह डर गया। शादी की तैयारियों की जगह घर में तनाव और भय का माहौल बन गया। आरोपी ने साफ कहा कि अगर पैसे नहीं दिए गए, तो वह सगाई तोड़ देगा और लड़की को बदनाम कर देगा।

परिवार के साथ प्रयागराज पहुंचने पर किया अपमान
पीड़िता के पिता जब बातचीत के लिए प्रयागराज स्थित आरोपी के घर पहुंचे, तो वहां हालात और बिगड़ गए। आरोप है कि उत्कर्ष की मां शिप्रा अग्रवाल और बहन नियति अग्रवाल ने परिवार को गालियां दीं और अपमानित किया। पूरे परिवार ने मिलकर पैसों की मांग पर अड़ जाने की बात कही।

एसपी से शिकायत, नामजद एफआईआर दर्ज
इस पूरे मामले से परेशान होकर पीड़िता के पिता ने कौशांबी के एसपी राजेश कुमार से शिकायत की। जनसुनवाई के दौरान पीड़ित परिवार की बात सुनने के बाद एसपी ने मामले को गंभीर मानते हुए कार्रवाई के आदेश दिए।

आईटी एक्ट और दहेज उत्पीड़न की धाराओं में केस
एसपी राजेश कुमार ने बताया कि आरोपी युवक उत्कर्ष अग्रवाल, उसके माता-पिता और बहन के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने आईटी एक्ट, दहेज उत्पीड़न और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

तकनीकी साक्ष्यों की जांच में जुटी पुलिस
फिलहाल पुलिस वीडियो कॉल से जुड़े तकनीकी साक्ष्य, मोबाइल रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल सबूतों की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

