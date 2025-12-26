काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन का बड़ा फैसला...स्पर्श दर्शन पर अस्थायी रोक, जानिए कैसे होंगे बाबा के दर्शन

वाराणसी: शीतकाल में वर्ष के अंतिम दिनों तथा छुट्टियों के सीजन में श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ के मद्देनजर वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन पर अस्थायी रोक लगी हुई है...

वाराणसी: शीतकाल में वर्ष के अंतिम दिनों तथा छुट्टियों के सीजन में श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ के मद्देनजर वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन पर अस्थायी रोक लगी हुई है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि 24 दिसंबर से बढ़ती भीड़ को देखते हुए कुछ निर्णय लिए गए हैं। दर्शन के लिए विशेष व्यवस्था, किसी भी तरह का प्रोटोकॉल या विशेष अनुरोध स्वीकार करना संभव नहीं हो पा रहा है।

'श्रद्धालुओं को झांकी दर्शन ही कराया जा रहा'

विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि श्रद्धालुओं को झांकी दर्शन ही कराया जा रहा है। स्पर्श दर्शन पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। यह व्यवस्था तीन जनवरी तक लागू रहेगी। समीक्षा के बाद आगे पुन: निर्णय लिया जाएगा। मंदिर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। श्रद्धालुओं से अनुरोध किया गया है कि वे स्पर्श दर्शन या किसी अन्य विशेष सुविधा के लिए आग्रह न करें तथा सामान्य दर्शन व्यवस्था में सहयोग करें।

कब तक रहेंगे ऐसा?

मंदिर न्यास ने बताया कि तीन जनवरी को स्थिति की पुन: समीक्षा की जाएगी। यदि उस समय भीड़ कम पाई जाती है, तो परिस्थितियों के अनुसार आगे आवश्यक निर्णय लिया जाएगा। तब तक विशेष दर्शन व्यवस्था बंद रहेगी। साथ ही यह भी कहा गया है कि मंदिर में दर्शन आस्था का विषय है, न कि सुविधा या प्रतिष्ठा का। इसलिए सभी श्रद्धालुओं से बार-बार अपील की जा रही है कि वे सहयोग करें।

