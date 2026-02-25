Main Menu

प्रेमानंद महाराज की 'श्री कृष्ण शरणम' सोसाइटी में हुआ बड़ा हादसा, जांच में जुटी पुलिस, जानें पूरा मामला

Edited By Purnima Singh,Updated: 25 Feb, 2026 06:59 PM

बुधवार दोपहर वृंदावन की एक आवासीय सोसाइटी में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवती की नौवीं मंजिल से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। घटना संत प्रेमानंद महाराज की वृंदावन स्थित...

वृंदावन: बुधवार दोपहर वृंदावन की एक आवासीय सोसाइटी में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवती की नौवीं मंजिल से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। घटना संत प्रेमानंद महाराज की वृंदावन स्थित आवासीय कॉलोनी श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी की है। जानकारी के अनुसार, सोसाइटी के फ्लैट नंबर 802 में रहने वाली रितिका गोयल अपनी मां रेखा गोयल के साथ निवास करती थीं।

बताया जा रहा है कि बुधवार दोपहर करीब 1:30 बजे रितिका बालकनी में बैठी थीं। इसी दौरान वह अचानक नीचे गिर गईं। गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और गंभीर हालत में उन्हें तत्काल एंबुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

प्रारंभिक जानकारी में संतुलन बिगड़ने से गिरने की बात सामने आ रही है। हालांकि, घटना की परिस्थितियों को देखते हुए आत्महत्या की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मौत के कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों से पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक, सभी पहलुओं पर जांच जारी है और रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी।

