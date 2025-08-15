Main Menu

  • मुख्यमंत्री योगी प्रवासी हैं, उत्तर प्रदेश उनकी मातृभूमि नहीं है: अखिलेश यादव

Edited By Pooja Gill,Updated: 15 Aug, 2025 09:25 AM

लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के फार्मूले 'पीडीए' (पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग) को ‘परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी' करार पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ...

लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के फार्मूले 'पीडीए' (पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग) को ‘परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी' करार पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पलटवार करते हुए कहा कि ‘प्रवासी' आदित्यनाथ अपने परिवार के कारण ही गोरक्षपीठ मठ में जगह पाए थे। 

उत्तर प्रदेश उनकी मातृभूमि नहींः अखिलेश 
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री जी प्रवासी हैं। उत्तर प्रदेश उनकी मातृभूमि नहीं है। मुझे नहीं पता कि वह किस वजह से उत्तराखंड से यहां आए थे। उनके मामा अगर मठ (गोरक्षपीठ) में न होते तो योगी भी यहां नहीं होते। मुख्यमंत्री अपने परिवार के कारण ही मठ में हैं।'' यादव ने यह भी दावा किया कि मुख्यमंत्री योगी भाजपा के सदस्य नहीं हैं, वह सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए भाजपा के सदस्य बन जाते हैं। 

सीएम योगी ने कसा तंज 
सीएम योगी इससे पहले विधानसभा में सपा के पीडीए नारे पर हमला करते हुए इसे ‘परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी' कहा था। उन्होंने विपक्षी दल पर वंशवादी राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। पीडीए 'पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक' का एक संक्षिप्त रूप है। सपा ने इसे पिछले साल लोकसभा चुनाव में अपना सूत्र वाक्य बनाया था और उसे खासी कामयाबी भी हासिल हुई थी। 

