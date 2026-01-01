Main Menu

  • पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का "छलका दर्द" कहा- जिंदा रहा तो लोकसभा में फिर जरूर जाऊंगा

01 Jan, 2026

former mp brijbhushan sharan singh expressed his pain saying if i survive

कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बुधवार को आरोप लगाया कि उन्हें लोकसभा से जनता ने नहीं, बल्कि एक साजिश के तहत हटाया गया और एक बार फिर निचले सदन में वापसी का संकल्प जताया। एक समाचार चैनल के ‘पॉडकास्ट' में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता ने...

गोंडा: कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बुधवार को आरोप लगाया कि उन्हें लोकसभा से जनता ने नहीं, बल्कि एक साजिश के तहत हटाया गया और एक बार फिर निचले सदन में वापसी का संकल्प जताया। एक समाचार चैनल के ‘पॉडकास्ट' में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता ने कहा कि उनका कार्यकाल बीच में ही समाप्त कर दिया और उन्हें "अपमानित किया गया व पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया।

‘मुझे जनता ने नहीं, बल्कि साजिश के तहत हटाया गया
उन्होंने कहा, ‘‘मुझे जनता ने नहीं, बल्कि साजिश के तहत (लोकसभा से) हटाया गया। इसी कारण मैं एक बार फिर जनता के बीच जाऊंगा।'' उन्होंने कहा, ‘‘कहां से चुनाव लड़ूंगा, इसका फैसला जनता करेगी। मेरी कोशिश रहेगी कि भाजपा के टिकट पर ही चुनाव लडूं। यदि पार्टी टिकट नहीं देती है तो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ूंगा। लेकिन यदि जिंदा रहा तो चुनाव जरूर लड़ूंगा।

राम मंदिर आंदोलन के असली कारसेवकों को नजरअंदाज किया गया
अयोध्या में राम मंदिर में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी कार्यक्रम का आमंत्रण न मिलने पर उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के बावजूद उन्हें न्योता नहीं दिया गया, जिसका हमेशा दुख रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि राम जन्मभूमि आंदोलन के असली कारसेवकों को नजरअंदाज किया गया, जबकि जिनका कोई योगदान नहीं था, उन्हें आमंत्रित किया गया। भाजपा नेता ने कहा कि वह अब तक रामलला के दर्शन के लिए नहीं गए हैं और जब जाएंगे तो आम आदमी की तरह कतार में लगकर दर्शन करेंगे। अपने ऊपर लगे आरोपों के दौर को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उस समय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया जिसे वह कभी नहीं भूलेंगे।

सनातन धर्म पर सवाल उठाए जाते हैं तो पीड़ा होती है
उन्होंने यह भी कहा कि उस वक्त बहुजन समाज पार्टी, जनता दल (यूनाइटेड) और राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी उनके खिलाफ कोई बयान नहीं आया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि जब सेना और सनातन धर्म पर सवाल उठाए जाते हैं तो एक आम नागरिक के रूप में उन्हें पीड़ा होती है। सिंह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के सलाहकारों की सोच वामपंथी है, इसी कारण ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं, जिन्हें पाकिस्तान में पसंद किया जाता है।

महिला पहलवानों के आरोप के बाद बीजेपी ने काटा था टिकट
देवीपाटन मंडल की तीन संसदीय सीटों का छह बार प्रतिनिधित्व कर चुके सिंह पर महिला पहलवानों द्वारा गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में सिंह की जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को कैसरगंज सीट से मैदान में उतारा था। करण भूषण सिंह वर्तमान में इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

 

