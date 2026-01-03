कुलदीप सेंगर...बृजभूषण सिंह निर्दोष हैं- WFI अध्यक्ष अध्यक्ष संजय सिंह बबलू का बड़ा बयान

भारतीय कुश्ती संघ (डब्ल्यूएफआई) के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह ‘बबलू’ एक दिवसीय दौरे पर गोंडा जिले के नवाबगंज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नंदिनी गौ माता का आशीर्वाद लिया और भारतीय जनता पार्टी के सांसद करण भूषण सिंह से मुलाकात की। दौरे के दौरान संजय...

गोंडा: भारतीय कुश्ती संघ (डब्ल्यूएफआई) के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह ‘बबलू’ एक दिवसीय दौरे पर गोंडा जिले के नवाबगंज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नंदिनी गौ माता का आशीर्वाद लिया और भारतीय जनता पार्टी के सांसद करण भूषण सिंह से मुलाकात की। दौरे के दौरान संजय सिंह ने मीडिया से बातचीत में पहलवानों से जुड़े विवादों और कुश्ती के भविष्य को लेकर कई अहम बयान दिए।

कुलदीप सेंगर को बताया निर्दोष

संजय सिंह ने कुलदीप सेंगर मामले में प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें निर्दोष बताया और कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने पहलवान विनेश फोगाट द्वारा बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए आरोपों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अब विनेश फोगाट कुश्ती में सक्रिय नहीं हैं। उन्होंने कहा, “अब उनकी कुश्ती समाप्त हो चुकी है, वह अब खेल में नहीं हैं।”

बजरंग पुनिया प्रतिबंधित पहलवान

बृजभूषण शरण सिंह से जुड़े आरोपों को लेकर संजय सिंह ने कहा कि इस मामले में कुछ समय का इंतजार किया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि आने वाले महीनों में पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी और आरोप लगाने वाले पहलवानों की स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में केवल चार पहलवानों ने आरोप लगाए थे। बजरंग पुनिया द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय सिंह ने कहा कि बजरंग पुनिया प्रतिबंधित पहलवान हैं और अब उनका कुश्ती से कोई लेना-देना नहीं रह गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग कुश्ती को छोड़कर राजनीति में रुचि ले रहे हैं। उन्होंने कहा, “अगर राजनीति करनी है तो खुलकर कीजिए, लेकिन कुश्ती में राजनीति न घुसाइए।”

विनेश फोगाट खेलना चाहें तो उनका स्वागत है

विनेश फोगाट के संभावित रूप से कुश्ती में लौटने के सवाल पर संजय सिंह ने कहा कि यदि वह खेलना चाहें तो उनका स्वागत है और हर संभव मदद की जाएगी, लेकिन यह सब डब्ल्यूएफआई के नियमों और रेगुलेशंस के तहत होगा। उन्होंने बताया कि चयन ट्रायल के लिए नियम है कि खिलाड़ी ने संबंधित वर्ष में किसी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीता हो। उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट ने वर्ष 2024 और 2025 में किसी भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया है।

ओलंपिक के लिए पांच पदक जीतने का लक्ष्य

विनेश फोगाट द्वारा उन्हें अध्यक्ष न मानने के बयान पर संजय सिंह ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कुश्ती महासंघ (UWW), भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) और भारत सरकार उन्हें अध्यक्ष मानती है। उन्होंने कहा कि किसी एक व्यक्ति के न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुश्ती को हुए नुकसान और भविष्य की तैयारियों को लेकर संजय सिंह ने कहा कि लंबे समय तक ठप रहने के बाद अब कुश्ती दोबारा पटरी पर लौट आई है। उन्होंने बताया कि भारत में विश्व चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है, जो कुश्ती के लिए सकारात्मक संकेत है। उन्होंने कहा कि अगले ओलंपिक के लिए पांच पदक जीतने का लक्ष्य रखा गया है।

खिलाड़ियों को मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए उठाए जा रहे कदम

उन्होंने जानकारी दी कि इसके लिए 285 दिनों का विशेष प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है। विदेशी कोचों की नियुक्ति हो चुकी है, जो जल्द ही भारत पहुंचेंगे। इसके साथ ही न्यूट्रिशनिस्ट, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच और खिलाड़ियों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए साइकोलॉजिस्ट भी नियुक्त किए गए हैं। संजय सिंह ने कहा कि इन सभी व्यवस्थाओं के जरिए पहलवानों को पूरी तरह तैयार किया जा रहा है।