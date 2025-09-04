हरदोई में ऑनर किलिंग! बहन के अंतरजातीय प्रेम विवाह से नाराज भाई ने दी सजाए मौत, हत्या को सुसाइड दिखाया... गलत हाथ में पकड़ाए तमंचे ने खोला राज

उत्तर प्रदेश के हरदोई के पाली थाना क्षेत्र के अलियापुर गांव में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। यहां महिला की गोली लगने से हुई मौत की घटना का पुलिस ने आज खुलासा किया और बताया कि उसने अंतरजातीय प्रेम विवाह किया था जिसके कारण उसका निशक्त भाई और मां...

Hardoi News, (मनोज तिवारी): उत्तर प्रदेश के हरदोई के पाली थाना क्षेत्र के अलियापुर गांव में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। यहां महिला की गोली लगने से हुई मौत की घटना का पुलिस ने आज खुलासा किया और बताया कि उसने अंतरजातीय प्रेम विवाह किया था जिसके कारण उसका निशक्त भाई और मां नाराज थे और भाई व मां ने ही उसकी तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने निशक्त भाई और उसकी मां को गिरफ्तार कर कार्यवाई शुरू कर दी है। मृतका आईएएस की तैयारी कर रही थी। हालांकि पहले घर वालों ने मृतका द्वारा आत्महत्या की बात फैलाई गई थी पर पुलिस जांच में सब कुछ साफ हो गया। पुलिस आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर रही है।



आईएएस की तैयारी कर रही थी मानवी

पाली थाना क्षेत्र कर अलियापुर निवासी सर्वेंद्र मिश्रा लखनऊ में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। गांव में उनकी पत्नी छोटी बिटिया, पुत्री मानवी मिश्रा (24) और एक निशक्त पुत्र आशुतोष मिश्रा रहता है। यहां रह रही मानवी ने सात जनवरी 2025 को सवायजपुर कोतवाली क्षेत्र के पांडेयपुर निवासी अभिनव कटियार से आर्य समाज मंदिर में शादी के बाद कोर्ट मैरिज कर ली थी। अभिनव बरेली जनपद के एक राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य हैं। मानवी घर पर रहकर ही आईएएस की तैयारी कर रही थी और रविवार की सुबह घर में ही गोली लगने से मानवी की मौत हो गई थी। मानवी की मां ने खुदकुशी किए जाने की बात कही थी।



मानवी की कनपटी में बायीं ओर गोली लगी... जांच में तमंचा दायें हाथ में मिला

इस घटना के बाद मानवी के पति अभिनव ने ऑनर किलिंग की आशंका जताई थी और पुलिस को तहरीर देकर मृतका के भाई आशुतोष मिश्रा और मां छोटी बिटिया पर एफआईआर दर्ज कराई थी। जब पुलिस ने इस तरफ जांच की तो जांच के दौरान सब कुछ साफ हो गया। पुलिस ने मृतका के निशक्त भाई आशुतोष मिश्रा से पूछताछ की तो पता चला कि वह मानवी के अंतरजातीय प्रेम विवाह किए जाने से नाराज था। इस कारण रविवार सुबह उसने तमंचे से गोली मारकर मानवी की हत्या कर दी थी। उसने पुलिस को यह भी बताया है कि मानवी की हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए पूरा प्रयास किया। दरअसल, मानवी की कनपटी में बायीं ओर गोली लगी थी। मौके पर जांच में तमंचा दायें हाथ में मिला था। पुलिस का दावा है कि दायें हाथ से गोली मारने पर कनपटी की दायीं ओर ही गोली लगनी चाहिए थी। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है।