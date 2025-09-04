‘शादी तो जीजा से ही करूंगी, नहीं तो कुंवारी…’ साली ने पकड़ी ऐसी जिद, बड़ी बहन ने लिया चौंकाने वाला फैसला

उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक महिला ने अपनी ही छोटी बहन को 'सौतन' के रूप में स्वीकार कर लिया है। इस प्रेम त्रिकोण ने पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना दिया है।

Amroha News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक महिला ने अपनी ही छोटी बहन को 'सौतन' के रूप में स्वीकार कर लिया है। इस प्रेम त्रिकोण ने पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना दिया है।



क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले एक व्यापारी ने अपनी बड़ी बेटी की शादी दो वर्ष पूर्व काशीपुर के एक व्यापारी युवक से की थी। शादी के कुछ समय बाद ही दामाद और साली के बीच नजदीकियां बढ़ गईं और दोनों के बीच प्रेम संबंध शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों चोरी-छिपे मिलते रहे। कभी बहन से मिलने के बहाने साली जीजा के घर आ जाती थी। धीरे-धीरे दोनों का रिश्ता गहराता गया और फिर एक दिन साली अपने जीजा के पास पहुंच गई। उसने परिजनों के सामने खुलकर कह दिया— "शादी करूंगी तो जीजा से ही, नहीं तो कुंवारी रहूंगी।"



परिजनों के उड़े होश

जब यह बात परिवारवालों को पता चली तो वे स्तब्ध रह गए। उन्होंने छोटी बेटी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपने फैसले पर अड़ी रही। स्थिति तब और पेचीदा हो गई जब जीजा ने भी साली से प्रेम स्वीकारते हुए उसके साथ रहने की इच्छा जाहिर कर दी।



बड़ी बहन ने लिया चौंकाने वाला निर्णय

इस जटिल स्थिति में बड़ी बहन ने वह फैसला लिया, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने कहा कि वह अपनी छोटी बहन को ‘सौतन’ के रूप में अपनाने के लिए तैयार है। यह सुनकर जहां जीजा और साली खुश हो गए, वहीं बाकी परिवार वाले स्तब्ध रह गए और उन्होंने इस रिश्ते का विरोध करना शुरू कर दिया।



समाज में बना चर्चा का विषय

यह मामला अब पूरे क्षेत्र में चर्चा का केंद्र बन गया है। परिवारवाले अभी भी इस रिश्ते को लेकर असहमत हैं और दोनों को समझाने में लगे हैं। वहीं, जीजा-साली और बड़ी बहन अपने निर्णय पर अडिग नजर आ रहे हैं।