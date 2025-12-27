एयर इंडिया की फ्लाइट में हेलमेट मैन को खास सम्मान, 35 हजार फीट की ऊंचाई पर सड़क सुरक्षा योद्धा का हुआ अभिनंदन

Edited By Ramkesh,Updated: 27 Dec, 2025 05:53 PM
यूपी डेस्क: एयर इंडिया की एक फ्लाइट में उस समय सभी यात्री हैरान रह गए, जब उन्होंने एक व्यक्ति को हेलमेट पहने यात्रा करते देखा। कुछ ही देर बाद फ्लाइट के एक कर्मचारी ने उस यात्री को इकोनॉमी क्लास से उठाकर बिजनेस क्लास में बैठा दिया। यह कोई आम यात्री नहीं, बल्कि ‘हेलमेट मैन ऑफ इंडिया’ के नाम से मशहूर राघवेंद्र कुमार थे, जो हैदराबाद से दिल्ली की यात्रा कर रहे थे।
राघवेंद्र कुमार अपनी अलग पहचान के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि वे सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हमेशा हेलमेट पहनकर ही यात्रा करते हैं। इस बार उनकी सीट बदलना महज सुविधा नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के सम्मान का प्रतीक था।
फ्लाइट के सभी कर्मचारियों ने उनके कार्यों को सेलिब्रेशन की तरह मनाया। पहली बार ज़मीन पर लोगों की जान बचाने वाले इस सड़क सुरक्षा योद्धा का सम्मान आसमान में किया गया। एयर इंडिया की टीम ने 35 हजार फीट की ऊंचाई पर केक काटकर उन्हें बधाई दी और एक भावुक पत्र के जरिए उनके सामाजिक कार्यों की सराहना की।
इस अनुभव को साझा करते हुए राघवेंद्र कुमार ने कहा कि यह सम्मान अपनापन और इंसानियत से भरा हुआ था। उन्होंने कहा कि वे यह कहानी इसलिए साझा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे पल हमें याद दिलाते हैं कि अच्छे कर्म सिर्फ ज़मीन तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उनकी गूंज आसमान तक भी पहुंचती है।