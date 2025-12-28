ट्रेन में भीख मांग रही अनाथ युवती को दिल दे बैठा गोलू, रचाई शादी, वायरल वीडियो पर जानिए लोगों का रिएक्शन

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक शादी की तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। तस्वीर में एक युवक और युवती पारंपरिक शादी के जोड़े में नजर आ रहे हैं। दूल्हा बने युवक की सादगी और कहानी ने लोगों का ध्यान खींच लिया है और सोशल मीडिया पर उनकी जमकर चर्चा हो रही है।

यूपी डेस्क: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक शादी की तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। तस्वीर में एक युवक और युवती पारंपरिक शादी के जोड़े में नजर आ रहे हैं। दूल्हा बने युवक की सादगी और कहानी ने लोगों का ध्यान खींच लिया है और सोशल मीडिया पर उनकी जमकर चर्चा हो रही है।



ट्रेन में मुलाकात से शुरू हुई कहानी

वायरल खबरों के अनुसार, गोलू यादव की मुलाकात उस युवती से एक ट्रेन यात्रा के दौरान हुई थी। बताया जा रहा है कि युवती अनाथ थी और ट्रेन में भीख मांग रही थी। इसी दौरान कुछ लोग उसे गलत नजर से देख रहे थे, जिसे देखकर गोलू यादव को बेहद बुरा लगा। स्थिति झगड़े तक पहुंची तो लड़की बोली कि ये तो मेरे साथ हर रोज होता है आप कब तक और किस किस से लड़ेंगे। लड़की की ये बात गोलू के दिल में घर कर गईं गोलू ने जब बात की तो लड़की बताया कि वो अनाथ है और भीख मांग कर अपना गुजारा करती है।बस यहीं गोलू को एक मुलाकात में लड़की से प्यार हो गया और शादी के लिए बोला। पहले तो लड़की भरोसा नहीं कर पा रही थी पर गोलू ने अपने घरवालों से लड़की की बात फ़ोन पर करा कर उसे यक़ीन दिलाया और लड़की को घर लाकर उससे शादी रचा ली।



कौन हैं गोलू यादव?

वायरल पोस्ट्स के मुताबिक, दूल्हे का नाम गोलू यादव बताया जा रहा है और वे बिहार के बक्सर जिले के रहने वाले हैं। सोशल मीडिया पर उन्हें एक “हीरो” के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल दावों पर आधारित है इस खबर की पंजाब केसरी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं करती है।



घर लाकर दिया सहारा

कथित तौर पर गोलू यादव ने युवती को उस स्थिति से बाहर निकाला और उसकी सुरक्षा के लिए उसे अपने घर ले आए। वहां उन्होंने अपने माता-पिता से युवती की मुलाकात कराई। इसके बाद परिवार की सहमति से दोनों की शादी कर दी गई। बताया जा रहा है कि यह विवाह पूरे सम्मान और सामाजिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न हुआ।



सोशल मीडिया पर तारीफों की बौछार

इस कथित शादी की तस्वीरें सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग गोलू यादव की जमकर सराहना कर रहे हैं। कई यूजर्स इसे मानवता, संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी की मिसाल बता रहे हैं। लोग इसे एक प्रेरणादायक कदम के रूप में देख रहे हैं।



पुष्टि नहीं, लेकिन बहस जरूर

हालांकि, इस पूरी घटना को लेकर अब तक किसी भी विश्वसनीय स्रोत से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसके बावजूद यह मामला सोशल मीडिया पर संवेदनशीलता, महिला सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे मुद्दों पर नई बहस को जन्म दे रहा है। फिलहाल वायरल वीडियो पर लोग दोनो खूब बधाई दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा जब इंसानियत प्यार बन जाए, तो वही विवाह सबसे पवित्र होता है। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि जहाँ इंसानियत आगे बढ़े और सम्मान साथ चले, वही सच्चा विवाह होता है।



