सुहागरात पर दुल्हन ने दिखाया असली रंग, टूट गया दूल्हे का सपना, सच्चाई जान पुलिस के उड़े होश

हमीरपुर: अक्सर यह देखने को मिलता है कि अवैध संबंध में घर परिवार टूट जाता है पति पत्नी के रिश्तों में खटास आ जाती है। ऐसा ही ताजा मामला हमीरपुर जिले के राठ कस्बे में देखने को मिला। जहां पर शादी के दूसरे दिन ही दुल्हन ने ऐसे राज खोले जिसे दूल्हा पूरी तरह से टूट गया। बताया रहा है कि शादी की सभी रस्मे ठीक से हुई दुल्हने भी विदा होकर अपने ससुराल आई । सुहागरात के दौरान दुल्हन ने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया और अपने प्रेम संबंध का खुलासा कर दिया। मामला सामने आने के बाद दोनों परिवारों में हड़कंप मच गया।



“मैं किसी और से करती हूं प्यार

जानकारी के अनुसार बुधौलियाना इलाके के निवासी धरम पुत्र लालदिवान का विवाह शनिवार को बिलरख गांव की मिथिलेश पुत्री बुद्ध सिंह के साथ संपन्न हुआ था। रविवार को विदाई के बाद दुल्हन ससुराल पहुंची। रात में जब दूल्हा धरम ने घूंघट उठाने की कोशिश की तो दुल्हन ने आपत्ति जताते हुए कहा कि वह किसी और से प्रेम करती है और उसी के साथ रहना चाहती है।



मामा-मामी पर जबरन शादी का लगाया आरोप

दुल्हन का कहना था कि वह बचपन से ही गोहांड में अपने मामा-मामी के पास रही है और उसका प्रेम संबंध बिलरख गांव के ही एक युवक से है। आरोप है कि माता-पिता और मामा-मामी ने उसकी मर्जी के खिलाफ जबरन शादी कर दी।



दोनो पक्षों ने कानूनी कार्रवाई की मांग नहीं की- पुलिस

घटना की जानकारी मिलने पर मामला थाने पहुंचा। राठ कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि दोनों पक्षों की सहमति से संबंध विच्छेद का निर्णय लिया गया है। फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से कोई कानूनी कार्रवाई की मांग नहीं की गई है।