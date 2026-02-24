'Bollywood छोड़ने पर मुझे मजबूर किया गया...', इस Global Icon ने किए चौंकाने वाले खुलासे, खोले Industry के ऐसे राज, जानकर दंग रह जाएंगे

Main Menu

UP Desk : ग्लोबल आइकन Priyanka Chopra Jonas ने पहली बार स्पष्ट शब्दों में बताया है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बनाने के पीछे क्या वजहें रहीं। एक्ट्रेस ने कहा कि बॉलीवुड छोड़ना उनका लक्ष्य कभी नहीं था, लेकिन पेशेवर परिस्थितियों ने उन्हें नए अवसरों की तलाश के लिए प्रेरित किया।

बॉलीवुड से दूरी पर खुलकर बोलीं प्रियंका
हालिया इंटरव्यू में प्रियंका चोपड़ा जोनस ने कहा, “मैं कभी बॉलीवुड छोड़ना नहीं चाहती थी। हिंदी फिल्मों में काम करते हुए कई कारणों से मुझे महसूस हुआ कि मैं सीमित हो रही हूं। एक आर्टिस्ट के तौर पर मुझे ऐसे मौके चाहिए थे जो मुझे एक्साइट करें। उसी दबाव और आगे बढ़ने की चाह ने मुझे अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित किया।”

“दोनों इंडस्ट्री से है लगाव”
प्रियंका ने बॉलीवुड और हॉलीवुड के बीच तुलना पर संतुलित नजरिया रखते हुए कहा कि वह किसी एक इंडस्ट्री को चुनने में विश्वास नहीं रखतीं। “मुझे भारतीय फिल्में बेहद पसंद हैं। भारत लौटकर हमेशा खुशी होती है। दोनों इंडस्ट्री का कल्चर अलग है, लेकिन अब मेरा अनुभव ऐसा है कि मैं दोनों में सहजता से काम कर सकती हूं। यह मेरे लिए एक यूनिक और मजेदार सफर रहा है।”

हॉलीवुड में यूं बनी पहचान
प्रियंका ने 2012 में अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की और टीवी शो Quantico से वैश्विक पहचान हासिल की। इसके बाद वह Baywatch, The Matrix Resurrections और Citadel जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आईं।

अपकमिंग प्रोजेक्ट्स
प्रियंका चोपड़ा जोनस जल्द ही फिल्म The Bluff में दिखाई देंगी, जो 25 फरवरी को Amazon Prime Video पर रिलीज होगी। इसके अलावा वह निर्देशक S. S. Rajamouli की अगली फिल्म Varanasi में भी अहम भूमिका निभाएंगी, जिसमें उनके साथ Mahesh Babu नजर आएंगे। यह फिल्म अप्रैल 2027 में रिलीज होने की उम्मीद है।

परिस्थितियों का नतीजा, न कि सपना
प्रियंका का यह बयान साफ संकेत देता है कि बॉलीवुड से दूरी उनका सपना नहीं, बल्कि करियर के विस्तार और परिस्थितियों का परिणाम था। आज वह भारतीय और अंतरराष्ट्रीय सिनेमा के बीच संतुलन बनाते हुए खुद को एक सशक्त ग्लोबल स्टार के रूप में स्थापित कर चुकी हैं।

