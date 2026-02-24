Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • Gold-Silver Price Crash : अरे वाह! सोना-चांदी फिर धड़ाम, इतने गिरे दोनों के दाम.... चेक करें लखनऊ से चेन्नई तक के ताजा रेट

Gold-Silver Price Crash : अरे वाह! सोना-चांदी फिर धड़ाम, इतने गिरे दोनों के दाम.... चेक करें लखनऊ से चेन्नई तक के ताजा रेट

Edited By Purnima Singh,Updated: 24 Feb, 2026 06:37 PM

gold silver price crash

Gold-Silver Price Crash : शादियों के सीजन में गहने खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए मंगलवार की सुबह राहत भरी खबर है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 2 अप्रैल 2026 की एक्सपायरी वाला सोना ₹1,204 (0.75%) गिरकर ₹1,60,394 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर...

Gold-Silver Price Crash : शादियों के सीजन में गहने खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए मंगलवार की सुबह राहत भरी खबर है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 2 अप्रैल 2026 की एक्सपायरी वाला सोना ₹1,204 (0.75%) गिरकर ₹1,60,394 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। वहीं, 5 मार्च 2026 की एक्सपायरी वाली चांदी ₹1,416 (0.53%) की गिरावट के साथ ₹2,63,917 प्रति किलो पर पहुंच गई। 

विश्लेषकों का कहना है कि ग्लोबल मार्केट के दबाव और निवेशकों की मुनाफावसूली के चलते आज सर्राफा बाजार में सोना और चांदी दोनों के दाम नीचे आए हैं। इससे खरीदारों को थोड़ी राहत मिली है।

यह भी पढ़ें : Industry को फिर बड़ा झटका! अचानक दुनिया छोड़ गए 'Mr. India', फिटनेस आइकन के निधन से शॉक में फैंस, परिवार सदमे में....

प्रमुख शहरों में आज का सोना-चांदी रेट (Gold-Silver Price Crash)

लखनऊ:

और ये भी पढ़े

10 ग्राम चांदी: ₹2,850

100 ग्राम चांदी: ₹28,500

1 किलो चांदी: ₹2,85,000

दिल्ली:

24 कैरेट सोना: ₹16,193 प्रति ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹14,845 प्रति ग्राम

18 कैरेट सोना: ₹12,149 प्रति ग्राम

1 किलो चांदी: ₹2,65,070

कोलकाता:

सोना: ₹1,60,780 प्रति 10 ग्राम

चांदी: ₹2,65,690 प्रति किलो

यह भी पढ़ें : मौत से ठीक पहले हर इंसान बोलता है ये 9 शब्द! ICU नर्स ने सुनाए रूह कंपा देने वाले लफ्ज, रोंगटे खड़े कर देगा सच.....

हैदराबाद:

सोना: ₹1,61,580 प्रति 10 ग्राम

चांदी: ₹2,67,750 प्रति किलो

चेन्नई:

सोना: ₹1,61,790 प्रति 10 ग्राम

चांदी: ₹2,68,100 प्रति किलो

बेंगलुरु:

सोना: ₹1,61,450 प्रति 10 ग्राम

चांदी: ₹2,67,540 प्रति किलो

मुंबई:

सोना: ₹1,61,000 प्रति 10 ग्राम

चांदी: ₹2,66,040 प्रति किलो

विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा गिरावट के चलते गहने खरीदने के लिए यह समय खरीदारों के लिए अनुकूल हो सकता है, लेकिन निवेशकों को आने वाले दिनों के रुझान पर नजर रखनी चाहिए।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!