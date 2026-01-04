वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला: मादुरो हिरासत में, क्या नास्त्रेदमस और बाबा वेंगा की 2026 भविष्यवाणी अब सच होने लगी?

Edited By Anil Kapoor,Updated: 04 Jan, 2026 09:07 AM
UP Desk: 3 जनवरी की रात, जब वेनेजुएला की राजधानी काराकस में लोग गहरी नींद में थे, अचानक कुछ तेज धमाकों की आवाज से सन्नाटा टूट गया। आसमान से हमले शुरू हो गए और सड़कों पर अफरा-तफरी मच गई। सूत्रों के अनुसार, अमेरिका ने वेनेजुएला पर बड़ी सैन्य कार्रवाई की। इस हमले में अमेरिकी सैनिकों ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में ले लिया। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर नास्त्रेदमस और बाबा वेंगा की भविष्यवाणी फिर से चर्चा में आ गई। दोनों भविष्यवक्ताओं ने 2026 में वैश्विक स्तर पर बड़े युद्ध और हिंसा की चेतावनी दी थी।
नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी क्या कहती है?
नास्त्रेदमस ने भविष्यवाणी की थी कि 2026 दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जा सकता है। उनकी भविष्यवाणी में कहा गया है कि धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर हिंसा बढ़ेगी, इंसान ही इंसान का दुश्मन बनेगा और यह टकराव पूरी दुनिया को तबाही की ओर ले जा सकता है। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले जैसी रात में अचानक होने वाली कार्रवाई को नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी से जोड़कर देखा जा रहा है। उनकी भविष्यवाणी में ‘मधुमक्खियों के झुंड’ शब्द का उल्लेख है, जिसे एक्सपर्ट्स का कहना है कि योजनाबद्ध और अचानक हमले के प्रतीक के रूप में समझा जा सकता है। नास्त्रेदमस के अनुसार, समुद्री मार्गों और बंदरगाहों पर युद्ध या तनाव के कारण अनाज और अन्य जरूरी सामान की आपूर्ति में कमी हो सकती है। इसका असर वैश्विक कीमतों और राजनीतिक संतुलन पर भी पड़ेगा।
बाबा वेंगा की भविष्यवाणी में भी युद्ध के संकेत
‘बाल्कन की नास्त्रेदमस’ कही जाने वाली बाबा वेंगा ने भी 2026 को लेकर चेतावनी दी थी। उनके अनुसार, पूर्वी देशों में बढ़ते तनाव से वैश्विक युद्ध का खतरा है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। बाबा वेंगा ने कहा था कि चीन, रूस और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है। इसमें ताइवान पर चीन की संभावित कार्रवाई और रूस व अमेरिका के बीच सीधे टकराव का जिक्र भी शामिल है। इसके परिणामस्वरूप वैश्विक शक्ति संतुलन बदल सकता है और जान-माल की बड़ी हानि हो सकती है।
वेनेजुएला में रात का रहस्यमयी हमला
सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका ने रात के अंधेरे में वेनेजुएला की राजधानी काराकस पर सीक्रेट मिलिट्री अट्रैक किया। अमेरिकी सैनिकों ने मादुरो और उनकी पत्नी को उनके बेडरूम से बाहर खींचकर हिरासत में लिया। यह कार्रवाई भी नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी में बताए गए रात के अचानक हमले से मेल खाती है।
क्या अब 2026 की भविष्यवाणी सच होने लगी है?
सोशल मीडिया पर लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला 2026 के वैश्विक युद्ध की शुरुआत है। नास्त्रेदमस और बाबा वेंगा की भविष्यवाणी अब पहले से ज्यादा चर्चा में है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसी घटनाएं भविष्यवाणियों की ओर ध्यान खींचती हैं, लेकिन अभी पूरी तस्वीर साफ नहीं है।