रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया 'कैश मैन'! बैग में 50 लाख नकद देख उड़ गए पुलिस के होश, हवाला कनेक्शन से मचा हड़कंप; जांच तेज

Gorakhpur News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पुलिस ने एक युवक को करीब 50 लाख रुपए नकद के साथ पकड़ा है। इतनी बड़ी रकम बिना किसी कागजात के मिलने से हवाला लेनदेन की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आयकर विभाग (इनकम टैक्स) को भी सूचना दे दी है और संयुक्त रूप से जांच की जा रही है।

रेलवे स्टेशन रोड पर पकड़ा गया संदिग्ध

यह मामला कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे स्टेशन रोड, गेट नंबर-6 के पास का है। शुक्रवार शाम करीब पांच बजे पुलिस को एक युवक की गतिविधियां संदिग्ध लगीं। युवक कंधे पर बैग टांगकर इधर-उधर घूम रहा था। शक होने पर पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह घबरा कर भागने लगा। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया।

बैग खुलते ही उड़ गए होश

जब पुलिस ने उसके बैग की तलाशी ली तो उसमें से करीब 50 लाख रुपये नकद बरामद हुए। इतनी बड़ी रकम देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। युवक से जब पैसों के बारे में पूछा गया तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका और न ही रकम से जुड़े कोई दस्तावेज दिखा पाया।

सिद्धार्थनगर का रहने वाला है युवक

पकड़े गए युवक की पहचान 52 वर्षीय राजीव जायसवाल उर्फ राजू के रूप में हुई है। वह सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज का रहने वाला है और वहां पर्स, बैग और बेल्ट की दुकान चलाता है। पुलिस के मुताबिक, राजीव बस से गोरखपुर पहुंचा था।

स्कूटी सवार युवकों ने सौंपा था पैसों से भरा बैग

पुलिस जांच में सामने आया है कि गोरखपुर पहुंचने के बाद राजीव धर्मशाला बाजार की ओर गया, जहां स्कूटी पर सवार दो युवकों ने उसे पैसों से भरा बैग सौंपा। इसके बाद वह उसी बैग को लेकर रेलवे स्टेशन की ओर पैदल जा रहा था। पूछताछ में उसने दावा किया कि वह उन युवकों को नहीं जानता और यह पैसा उसे फरेंदा ले जाना था।

हवाला कनेक्शन की जांच तेज

राजीव जायसवाल ने यह भी कहा कि उसके भांजे को इस पूरे लेनदेन की जानकारी है, लेकिन वह कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। पुलिस ने तुरंत नकदी को सील कर कब्जे में ले लिया और आयकर विभाग को सूचित किया।

एसपी सिटी का बयान

गोरखपुर के एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि रेलवे स्टेशन गेट नंबर-6 के पास से एक संदिग्ध युवक के पास से 50 लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं। पैसों के स्रोत की जानकारी न मिलने पर आयकर विभाग के साथ मिलकर पूछताछ की जा रही है। मामले की गहन जांच जारी है।