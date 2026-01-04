Main Menu

पहलगाम बयान केस में हाई-वोल्टेज सस्पेंस: चार नोटिस के बाद खुद थाने पहुंचीं नेहा सिंह राठौर, बयान के बाद गिरफ्तारी या राहत?

04 Jan, 2026

Lucknow News: पहलगाम हमले को लेकर दिए गए कथित विवादित बयान के मामले में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर शनिवार देर शाम लखनऊ के हजरतगंज थाने पहुंचीं। पुलिस ने उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए चार बार नोटिस भेजा था। नोटिस मिलने के बाद नेहा सिंह राठौर अपने पति के साथ खुद थाने पहुंचीं, जहां पुलिस ने उनका बयान दर्ज कर लिया। बयान दर्ज होने के बाद वह थाने से वापस लौट गईं।मिली जानकारी के मुताबिक, नेहा सिंह राठौर ने बताया कि हजरतगंज थाने से नोटिस मिलने के बाद उन्होंने खुद सामने आकर अपना पक्ष रखने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि वह पुलिस के साथ पूरा सहयोग कर रही हैं। उनके खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में FIR दर्ज है, जो पहलगाम हमले पर दिए गए उनके कथित आपत्तिजनक बयान से जुड़ी हुई है।

पति के साथ पहुंचीं थाने, हिरासत में लेने से किया इनकार
नेहा सिंह राठौर के साथ उनके पति हिमांशु सिंह भी थाने पहुंचे। हिमांशु सिंह ने साफ तौर पर कहा कि वे दोनों अपनी कैब बुक कर खुद थाने आए हैं। उन्होंने बताया कि हिरासत जैसी कोई स्थिति नहीं है और वे केवल पुलिस से बातचीत और बयान देने के लिए आए हैं। उनके मुताबिक, पुलिस से पूरी तरह सहयोग किया जा रहा है और किसी तरह का दबाव या जबरदस्ती नहीं है। इंस्पेक्टर से बातचीत के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।

चार बार भेजा गया था नोटिस, पहले से दर्ज है FIR
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, नेहा सिंह राठौर को बयान के लिए चार बार नोटिस भेजा गया था। इसके अलावा, उनके लखनऊ स्थित आवास पर भी चार बार नोटिस चस्पा किया गया। नोटिस के बाद शनिवार को नेहा सिंह राठौर खुद हजरतगंज थाने पहुंचीं। पुलिस का कहना है कि पहलगाम हमले पर दिए गए बयान के बाद उनके खिलाफ पहले ही FIR दर्ज की जा चुकी है। इसी मामले में उनका पक्ष जानने के लिए बयान दर्ज किया जा रहा है।

जांच अधिकारी करेंगे पूछताछ, बयान के बाद तय होगी आगे की कार्रवाई
पुलिस ने बताया कि इस मामले के जांच अधिकारी को थाने बुलाया गया है। नेहा सिंह राठौर से यह भी पूछा जाएगा कि वह बयान कहां दर्ज कराना चाहती हैं। अगर वह थाने में ही सहज महसूस करती हैं, तो वहीं उनका विस्तृत बयान दर्ज किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि बयान और जांच के आधार पर ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। गिरफ्तारी होगी या नहीं, इसका फैसला बयान दर्ज होने और जांच पूरी होने के बाद लिया जाएगा।

फिलहाल, नेहा सिंह राठौर का बयान दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और मामले की जांच जारी है।

