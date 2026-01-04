मुस्ताफिजुर रहमान रिलीज, KKR के पर्स में लौटेंगे ₹9.20 करोड़! IPL नियमों के तहत फ्रेंचाइजी की राहत या नई चुनौती?

UP Desk: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से पहले अपने हाल ही में खरीदे गए बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने केकेआर को निर्देश दिया कि वह सुरक्षा और...

UP Desk: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से पहले अपने हाल ही में खरीदे गए बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने केकेआर को निर्देश दिया कि वह सुरक्षा और राजनीतिक कारणों की वजह से मुस्ताफिजुर को टीम से बाहर करे।

मिनी नीलामी में खरीदे गए थे 9.20 करोड़ में

केकेआर ने IPL 2026 की मिनी नीलामी में मुस्ताफिजुर को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था। हालांकि, उन्हें एक भी गेंद फेंकने का मौका नहीं मिला। आमतौर पर IPL में खिलाड़ी खरीदे जाने के बाद उस रकम को फ्रेंचाइजी के पर्स में लॉक कर दिया जाता है। लेकिन इस मामले में BCCI के निर्देश के तहत राशि वापस फ्रेंचाइजी को मिल जाएगी। बीसीसीआई ने कहा कि इस तरह की असाधारण परिस्थिति, जिसे ‘फोर्स मेज्योर’ कहा जाता है, फ्रेंचाइजी को कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए बाध्य नहीं करती। इसके चलते केकेआर के पास अब रिप्लेसमेंट खिलाड़ी लेने के लिए पूरा बजट उपलब्ध होगा।

राजनीतिक और सुरक्षा कारण

मुस्ताफिजुर रहमान की रिलीज का मुख्य कारण भारत-बांग्लादेश के बीच खराब राजनीतिक और सुरक्षा हालात हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिन्दुओं की सुरक्षा को लेकर भारत ने चिंता जताई है। हाल ही में बांग्लादेश में हिन्दुओं की हत्या की घटनाओं के बाद आईपीएल 2026 में किसी बांग्लादेशी खिलाड़ी की भागीदारी पर सवाल उठने लगे थे। केकेआर के सह-मालिक और बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान तक इस आलोचना की खबर पहुंची थी।

अब KKR के पास क्या विकल्प हैं?

मुस्ताफिजुर रहमान डेथ ओवर्स स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। उनकी जगह किसी दूसरे विदेशी तेज गेंदबाज को साइन करना केकेआर के लिए चुनौती होगी। बीसीसीआई ने कहा कि रिप्लेसमेंट खिलाड़ी लेने की अनुमति होगी, लेकिन राशि कब और कैसे लौटाई जाएगी, इसकी अभी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।

मुस्ताफिजुर का IPL अनुभव

मुस्ताफिजुर रहमान ने 2016 से अब तक आठ आईपीएल सीजन खेले हैं। केवल 2019 और 2020 में वह टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स जैसी फ्रेंचाइजी के लिए खेला है। IPL 2026 में वे पहली बार KKR की जर्सी पहनने वाले थे, लेकिन अब यह मौका खत्म हो गया।

भारत-बांग्लादेश क्रिकेट संबंध

बीते कुछ समय से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तल्खी बढ़ी है। भारत-बांग्लादेश के बीच होने वाली व्हाइट-बॉल सीरीज को सितंबर 2026 तक टाल दिया गया था। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने कहा कि सीरीज सितंबर में बांग्लादेश में खेली जाएगी, लेकिन BCCI ने अभी तक कोई ठोस सहमति नहीं दी है। मौजूदा हालात में इस सीरीज के आयोजन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।