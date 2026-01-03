Main Menu

  • Viral Video : होटल के फर्श के नीचे गुप्त कमरे से पकड़ी गईं बड़े-बड़े नेताओं-बिजनेसमैन की 20-25 रईसजादी, Room में चल रही थी 19 मिनट की रिकॉर्डिंग!

Edited By Purnima Singh,Updated: 03 Jan, 2026 04:58 PM

20 25 girls were caught from a secret room

Viral Video : सोशल मीडिया पर वायरल एक हैरान करने वाले वीडियो ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है। इस वीडियो में बड़े कारोबारी और राजनीतिक परिवारों से जुड़ी बताई जा रही कुछ युवतियों को एक होटल के फर्श के नीचे बने कथित गुप्त कमरे से बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है। वीडियो सामने आते ही लोगों में नाराजगी देखी जा रही है।

वीडियो में करीब 20-25 युवतियां फर्श के नीचे बने एक छिपे हुए कमरे से बाहर आती नजर आती हैं। हालांकि वीडियो की सही लोकेशन की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि किसी लग्ज़री होटल में पुलिस की छापेमारी के दौरान यह दृश्य सामने आया, जहां कथित तौर पर लंबे समय से अवैध गतिविधियां चल रही थीं।

PunjabKesari

यह वीडियो X (पूर्व में ट्विटर) पर @ArunKoslii नाम के यूजर द्वारा साझा किया गया है। पोस्ट के मुताबिक, करीब 19 मिनट तक रिकॉर्डिंग चलती रही, जिसके बाद पुलिस ने छापा मारा। कैप्शन में यह भी दावा किया गया है कि पकड़ी गई युवतियां प्रभावशाली और अमीर घरानों से जुड़ी थीं, इसलिए उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे।

यह भी पढ़ें : 'मैं दरिंदों से हार गया...', जेल वॉर्डन ने किया सुसाइड, DSP समेत 2 पर गंभीर आरोप; 2 सुसाइड नोट में लिखा दर्द 

वीडियो में युवतियां अपने चेहरे और शरीर को कपड़ों से ढकते हुए तहखाने से बाहर निकलती दिखती हैं। कुछ पूरी तरह से व्यवस्थित कपड़ों में नहीं थीं और दुपट्टे या अन्य कपड़ों का सहारा लेती नजर आईं। वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए और प्रभावशाली लोगों की संलिप्तता की आशंका जताई है। 

