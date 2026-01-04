कड़ाके की ठंड में दर्दनाक मौत: UP रोडवेज बस में बैठे-बैठे यात्री की गई जान, पूरे सफर में किसी को नहीं लगी भनक

Edited By Anil Kapoor,Updated: 04 Jan, 2026 07:12 AM
Deoria News: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से कड़ाके की ठंड के बीच एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। जहां यूपी रोडवेज बस में सफर कर रहे एक शख्स की सीट पर बैठे-बैठे ही मौत हो गई, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि पूरी यात्रा के दौरान किसी भी यात्री को इसकी भनक तक नहीं लगी। मिली जानकारी के मुताबिक, यह घटना शनिवार सुबह की है। जब बस लकहहू मोड़ बस स्टैंड पर पहुंची और सभी यात्री उतर गए, तब भी युवक अपनी सीट पर ही बैठा रहा। जब बस कंडक्टर ने उसे उतरने के लिए हल्के से छूकर आवाज दी, तो उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। इसके बाद कंडक्टर ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।
बस स्टैंड पर मचा हड़कंप
घटना की जानकारी मिलते ही बस स्टैंड पर अफरा-तफरी मच गई। युवक की पहचान के लिए उसकी तस्वीर वायरल की गई। इसके बाद बस को नजदीकी लार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। लार थाना प्रभारी संतोष कुमार ने फोन पर बताया कि घटना सुबह करीब 9 बजे की है। मृतक की पहचान छोटेलाल पासवान (45 वर्ष) के रूप में हुई है। शुरुआती जांच में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। पुलिस ने शव का पंचनामा कर परिजनों को सौंप दिया, क्योंकि परिवार ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया।
ड्यूटी से घर लौटते वक्त थम गई सांस
मृतक छोटेलाल पासवान लार थाना क्षेत्र के कस्बा स्थित घारी वार्ड के टोला सोनराबारी के रहने वाले थे। वे देवरिया शहर के एक पेट्रोल पंप पर मैनेजर के पद पर काम करते थे। शनिवार सुबह ड्यूटी खत्म होने के बाद वे यूपी रोडवेज बस से अपने घर लार लौट रहे थे। बस कंडक्टर के अनुसार, रावतपार गांव के गेट के पास युवक को टिकट का बचा हुआ किराया भी लौटाया गया था। उस समय उनकी हालत पूरी तरह सामान्य लग रही थी। लेकिन इसके बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और बस में ही उनकी मौत हो गई।
परिवार में मचा कोहराम
लार CHC के अधीक्षक के मुताबिक, मौत हार्ट अटैक या किसी अन्य कारण से भी हो सकती है। जैसे ही घटना की सूचना परिजनों को मिली, घर में कोहराम मच गया। पत्नी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। अचानक हुई इस मौत से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है।