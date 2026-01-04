Main Menu

डिंपल यादव की कथित आपत्तिजनक तस्वीर वायरल! निजता उल्लंघन पर साइबर क्राइम थाने में FIR, सियासी हलचल तेज

Edited By Anil Kapoor,Updated: 04 Jan, 2026 11:31 AM

Lucknow News: समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ सांसद और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की एक कथित आपत्तिजनक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हड़कंप मच गया है। आरोप है कि यह तस्वीर उनकी निजी जिंदगी में दखल देने और उन्हें बदनाम करने की मंशा से ली गई और वायरल की गई। मामले को गंभीर मानते हुए कानपुर नगर के साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।

पार्टी नेता ने दर्ज कराई शिकायत
इस मामले में सपा के राष्ट्रीय सचिव प्रवीण यादव ने साइबर थाने में शिकायत दी है। उन्होंने बताया कि 27 दिसंबर को सोशल मीडिया पर “इंडियन स्टोरी” नाम के एक अकाउंट से डिंपल यादव और उनकी बेटी की एक निजी तस्वीर शेयर की गई। आरोप है कि यह फोटो चोरी-छिपे ली गई और जानबूझकर वायरल की गई, जिससे उनकी निजता को ठेस पहुंची है।

निजता के अधिकार का गंभीर उल्लंघन
शिकायत में कहा गया है कि तस्वीर में डिंपल यादव नहाने की अवस्था में दिखाई दे रही हैं और उनकी बेटी भी उसी जगह मौजूद बताई जा रही है। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले निजता के अधिकार का सीधा उल्लंघन बताया गया है। साथ ही यह मामला सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66E, 67, 67A और भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।

महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा मामला
प्रवीण यादव ने कहा कि यह मामला सिर्फ एक सांसद की छवि खराब करने का नहीं है, बल्कि सार्वजनिक जीवन में सक्रिय महिलाओं की निजता और सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि वायरल सामग्री को तुरंत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटवाया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।

पुलिस जांच में जुटी
साइबर क्राइम थाना प्रभारी ने बताया कि यह तस्वीर काफी समय से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मामले की जांच की जा रही है और संबंधित प्लेटफॉर्म से जानकारी मांगी गई है। जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि डिंपल यादव मैनपुरी लोकसभा सीट से सांसद हैं। वे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी हैं और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू भी हैं।

