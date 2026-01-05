UP वालों हो जाओ सावधान! वाराणसी से सहारनपुर तक कोहरे की चादर, अगले 72 घंटे में 5 डिग्री तक गिरेगा पारा—IMD का येलो अलर्ट जारी

UP Weather News: उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने आम जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। प्रदेश के करीब एक दर्जन से ज्यादा जिलों में हालात ऐसे हैं कि रात ही नहीं, दिन के समय भी लोग गलन भरी ठंड से कांप रहे हैं। जिन इलाकों में दिन...

UP Weather News: उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने आम जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। प्रदेश के करीब एक दर्जन से ज्यादा जिलों में हालात ऐसे हैं कि रात ही नहीं, दिन के समय भी लोग गलन भरी ठंड से कांप रहे हैं। जिन इलाकों में दिन में धूप निकल रही है, वहां भी बर्फीली हवाओं की वजह से ठंड से राहत नहीं मिल पा रही है। तेज सर्द हवाओं के चलते प्रदेश के कई शहरों में दिन के तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे का यह दौर लगातार बना रहेगा।

सोमवार सुबह घने कोहरे से होगी दिन की शुरुआत

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार सोमवार, 5 जनवरी को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिलेगा। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि प्रदेश के 20 से अधिक जिलों में दिन में धूप निकलने की संभावना है, लेकिन शाम होते ही ठंड और गलन फिर से बढ़ जाएगी।

वाराणसी से सहारनपुर तक छाया रहेगा घना कोहरा

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक सोमवार को सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, चंदौली, सोनभद्र, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, झांसी, महोबा, हमीरपुर, जालौन, इटावा, फिरोजाबाद, आगरा और ललितपुर में घना से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। इन जिलों में कई जगहों पर जीरो विजिबिलिटी की स्थिति भी बन सकती है, जिससे सड़क और रेल यातायात पर असर पड़ने की आशंका है।

लखनऊ में और गिरेगा तापमान

राजधानी लखनऊ में सोमवार की सुबह हल्के कोहरे के साथ होगी। यहां न्यूनतम तापमान गिरकर करीब 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। यह स्थिति अगले 24 घंटे तक बनी रह सकती है। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में भी सुबह कोहरा छाया रहेगा। यहां अधिकतम तापमान 18 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अगले दो दिनों तक तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। गाजियाबाद में भी मौसम लगभग ऐसा ही बना रहेगा।

अगले 72 घंटे में 3 से 5 डिग्री तक गिर सकता है पारा

बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मौजूदा मौसमी हालात को देखते हुए आने वाले 72 घंटों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की और गिरावट हो सकती है। हालांकि 7 जनवरी के बाद मौसम में थोड़ी राहत मिलने की संभावना जताई गई है।

शाहजहांपुर रहा सबसे ठंडा

बीते 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश में सबसे कम तापमान शाहजहांपुर में रिकॉर्ड किया गया, जहां न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। प्रदेश के कई जिलों में इस दौरान घना कोहरा छाया रहा और कई जगहों पर विजिबिलिटी लगभग शून्य रही।