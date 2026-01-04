'जान को खतरा, डर के साए में; घर में सो भी नहीं पा रहा!'—खुर्शीद के आरोपों के बाद Shadab Jakati का सनसनीखेज खुलासा

Meerut News: मेरठ जिले के इंचौली गांव के रहने वाले चर्चित यूट्यूबर शादाब जकाती और उनकी महिला सहकर्मी इरम इन दिनों विवादों में घिरे हुए हैं। इरम के पति खुर्शीद ने पुलिस में शिकायत देकर शादाब और इरम पर उनकी जिंदगी बर्बाद करने और हत्या की साजिश रचने...

Meerut News: मेरठ जिले के इंचौली गांव के रहने वाले चर्चित यूट्यूबर शादाब जकाती और उनकी महिला सहकर्मी इरम इन दिनों विवादों में घिरे हुए हैं। इरम के पति खुर्शीद ने पुलिस में शिकायत देकर शादाब और इरम पर उनकी जिंदगी बर्बाद करने और हत्या की साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। खुर्शीद का कहना है कि शादाब की वजह से उनका परिवार टूटने की कगार पर पहुंच गया है। हालांकि इन आरोपों को शादाब जकाती और इरम दोनों ने सिरे से खारिज किया है। शादाब का कहना है कि वह 10 साल की मेहनत के बाद आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं और कुछ लोग उनकी बढ़ती लोकप्रियता से जलकर उनकी छवि खराब करना चाहते हैं। वहीं इरम ने भी साफ कहा है कि वह और उनके पति काफी समय से अलग रह रहे हैं।

आरोपों के बीच सामने आया नया वीडियो

इस पूरे विवाद के बीच एक नया वीडियो भी सामने आया है, जिसमें शादाब, इरम और खुर्शीद तीनों एक साथ नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के बाद मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया है।

शादाब का दावा: मेहनत से परेशान हैं लोग

शादाब जकाती ने कहा कि उन्होंने अब तक 50 हजार से ज्यादा वीडियो बनाए हैं और अपनी मेहनत के दम पर पहचान बनाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि खुर्शीद पहले अपनी पत्नी से कमाई के पैसे लेता था और अब जब पैसे मिलने बंद हुए तो वह झूठे आरोप लगा रहा है। शादाब का कहना है कि खुर्शीद खुद इरम को उनके पास लेकर आया था और वीडियो बनाने के लिए दबाव डालता था ताकि पैसे मिल सकें। लेकिन कमाई अपने पास रख लेता था। बाद में इसी बात को लेकर विवाद हुआ और अब फर्जी आरोप लगाए जा रहे हैं।

जान को खतरे का भी दावा

शादाब ने कहा कि उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है। वह डर के कारण घर में भी चैन से नहीं सो पा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह कहीं भाग नहीं रहे हैं और पुलिस जांच में पूरा सहयोग करेंगे।

इरम बोलीं: बच्चों के लिए करती रहूंगी काम

इरम ने अपने पति खुर्शीद के सभी आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि उनके चार बच्चे हैं और उन्हें पालने के लिए वह काम करती रहेंगी। इरम का कहना है कि पहले उनके पति टायर का काम करते थे, लेकिन अब वह कोई काम नहीं करते। जब उन्होंने पैसे देना बंद किया तो बदनाम करने की कोशिश शुरू कर दी। इरम ने साफ कहा कि वह अपनी मर्जी से और बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रही हैं और किसी के दबाव में नहीं हैं।

पति खुर्शीद का पक्ष

वहीं खुर्शीद का कहना है कि उनकी 13 साल की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो गई है। उन्होंने भावुक होकर बताया कि उन्होंने पत्नी की खुशी के लिए जमीन और घर तक बेच दिया, लेकिन अब उन्हें तलाक की धमकी दी जा रही है। दिल के मरीज खुर्शीद ने आरोप लगाया कि शादाब उनकी पत्नी को भड़काता है और परिवार तोड़ रहा है।

पुलिस जांच का इंतजार

फिलहाल यह मामला पुलिस के पास है और दोनों पक्ष अपनी-अपनी बात रख रहे हैं। सच क्या है, इसका फैसला जांच के बाद ही सामने आ सकेगा।