बेरहम पति की करतूत! कंबल में लपेटकर नाले में फेंकी पत्नी की लाश, मासूमों के सिर से छीना मां का साया

Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक लव मैरिज नफरत और कत्ल की भेंट चढ़ गई। एक पति ने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर उसके शव को नाले में फेंक दिया। आरोपी ने गुनाह छिपाने के लिए शव को भारी पत्थरों से दबाया था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था—शव पानी के ऊपर आ गया और हैवानियत का राज खुल गया।

फैक्ट्री में हुआ था प्यार, फिर रचाई थी शादी

मृतका आकृति उर्फ रूबी (30) और आरोपी नितिन दादा नगर स्थित एक पैकिंग फैक्ट्री में साथ काम करते थे। वहीं दोनों के बीच प्यार हुआ और करीब साढ़े 4 साल पहले उन्होंने आर्य समाज मंदिर में प्रेम विवाह कर लिया था। उनके 2 मासूम बच्चे भी हैं—3 साल का बेटा उत्कर्ष और 6 महीने की बेटी मानवी। लेकिन किसे पता था कि जिस इंसान के लिए आकृति ने दुनिया चुनी, वही उसका जल्लाद बन जाएगा।

दहेज की आग और पुलिस की लापरवाही

आकृति के भाई राहुल सिंह का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही नितिन और उसके घरवाले दहेज के लिए आकृति को प्रताड़ित करने लगे थे। भाई का कहना है कि कई बार मारपीट की शिकायत पनकी थाने में की गई, लेकिन पुलिस ने हर बार केस दर्ज करने के बजाय 'समझौता' कराकर मामले को रफा-दफा कर दिया। कत्ल से ठीक पहले 25 फरवरी को भी आरोपियों ने आकृति को पीटा था, पुलिस ने फिर समझौता कराया, लेकिन घर पहुंचते ही उन्होंने आकृति की गला घोंटकर जान ले ली।

नाले में छिपाया शव, CCTV फुटेज डिलीट

हत्या के बाद आरोपी नितिन ने शव को कंबल में लपेटा और घर से 500 मीटर दूर एक 4 फीट गहरे नाले में फेंक दिया। पहचान न हो सके, इसलिए शव को पत्थरों से दबा दिया गया। शातिर आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए घर के पास लगे CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग भी डिलीट कर दी।

सोशल मीडिया से हुई शिनाख्त

जब लाश पानी में फूलने लगी तो पत्थर हट गए और शव नाले में ऊपर तैरने लगा। राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने शव बरामद किया। शिनाख्त न होने पर पुलिस ने फोटो सोशल मीडिया पर साझा की, जिसे देखकर भाई राहुल ने अपनी बहन की पहचान की।

पुलिस की कार्रवाई

पनकी पुलिस ने मृतका की छोटी बहन की तहरीर पर पति नितिन, ससुर और जेठ के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी पति नितिन और जेठ दीपू को गिरफ्तार कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ है कि आकृति की मौत गला घोंटने के कारण हुई थी।