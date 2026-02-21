रिश्तों में भरोसा या जासूसी? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ‘डिवोर्स डस्ट’ ट्रेंड

Edited By Ramkesh,Updated: 21 Feb, 2026 03:36 PM
यूपी डेस्क: सोशल मीडिया पर इन दिनों रिश्तों से जुड़ा एक अजीब और विवादित ट्रेंड तेजी से चर्चा में है, जिसे “डिवोर्स डस्ट ट्रेंड” कहा जा रहा है। खासकर TikTok पर इससे जुड़े वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। कोई इसे मजेदार प्रयोग बता रहा है, तो कोई इसे रिश्तों में शक और अविश्वास बढ़ाने वाला खतरनाक चलन मान रहा है। इस ट्रेंड ने लोगों के बीच बहस छेड़ दी है कि क्या वफादारी जांचने के ऐसे तरीके सही हैं?
क्या है “डिवोर्स डस्ट ट्रेंड”?
इस ट्रेंड के तहत लोग अपने पार्टनर के शरीर, कपड़ों या निजी सामान पर हल्का सा ग्लिटर (चमकीला पाउडर) लगा देते हैं। मकसद यह देखना होता है कि क्या यह ग्लिटर किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है या नहीं। अगर वही ग्लिटर किसी और के कपड़ों या शरीर पर नजर आता है, तो कुछ लोग इसे बेवफाई का संकेत मान लेते हैं।इसी वजह से इसे “डिवोर्स डस्ट” कहा जा रहा है, क्योंकि कई यूजर्स इसे रिश्तों में दरार या तलाक तक पहुंचने की वजह से जोड़कर देख रहे हैं।
क्यों हो रहा है वायरल?
सोशल मीडिया पर कई लोग इसे ‘चीटिंग पकड़ने का आसान तरीका’ बता रहे हैं। कुछ इसे महज मजाक या एक्सपेरिमेंट की तरह कर रहे हैं, जबकि कुछ इसे गंभीरता से अपना रहे हैं। वीडियो, रील्स और शॉर्ट क्लिप्स के जरिए यह ट्रेंड तेजी से फैल रहा है।
एक्सपर्ट्स की चेतावनी
रिश्तों के जानकार इस ट्रेंड को सही नहीं मानते। उनका कहना है कि ऐसे तरीकों से पार्टनर के बीच भरोसा कमजोर हो सकता है और अनावश्यक शक व तनाव पैदा हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी रिश्ते की मजबूती का आधार खुली बातचीत और विश्वास होता है, न कि इस तरह की जांच-पड़ताल।
सोशल मीडिया पर बंटी राय
जहां कुछ यूजर्स इसे क्रिएटिव और मजेदार ट्रेंड बता रहे हैं, वहीं कई लोग इसे रिश्तों के लिए नुकसानदायक मान रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह के प्रयोग रिश्तों में अविश्वास को बढ़ावा दे सकते हैं।