  • अश्लील गानों से बचें, ना किसी को जबरन रंग न लगाएं; सम्मान और सौहार्द के साथ मनाएं होली: CM Yogi

03 Mar, 2026 11:35 AM

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से गरिमा के साथ होली मनाने, अश्लील गानों से बचने और रंग लगाते समय रसायनों या बल का प्रयोग करने से बचने की अपील की और कहा कि त्योहार तभी खुशी लाते हैं, जब शांति और सद्भाव के साथ मनाए जायें। गोरखपुर के पांडेहाता में श्री श्री होलिका दहन उत्सव समिति द्वारा आयोजित 'भक्त प्रह्लाद शोभायात्रा' में एक जनसभा को संबोधित करते हुए, आदित्यनाथ ने कहा कि होलिका दहन इस तरीके से किया जाना चाहिए कि इससे किसी को असुविधा न हो या किसी की संपत्ति को नुकसान न हो। 

'किसी के चेहरे पर जबरन रंग न लगाएं...'
सीएम योगी ने कहा, "होली के गीत त्योहार की सच्ची भावना के अनुरूप गाए जाने चाहिए। इसमें कोई अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। जब भी गानों में अश्लीलता आती है, तो यह हमारे त्योहारों के महत्व को कम कर देता है।" उन्होंने कहा, "किसी के चेहरे पर जबरन रंग न लगाएं। इसमें बुजुर्ग लोग, बच्चे, बीमार या दुख से गुजर रहे परिवार शामिल नहीं हो सकते हैं। किसी को भी मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।" 

'आज कोई कर्फ्यू नहीं है, कोई दंगा नहीं है'
सीएम योगी ने लोगों से यह सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया कि किसी भी नुकसान को रोकने के लिए होलिकादहन घरों और प्रतिष्ठानों से सुरक्षित दूरी पर आयोजित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि होली अराजकता पर व्यवस्था और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पहले उत्तर प्रदेश में त्योहारों पर अक्सर तनाव और कर्फ्यू होता था, लेकिन स्थिति बदल गई है। उन्होंने कहा, "आज कोई कर्फ्यू नहीं है, कोई दंगा नहीं है। सुरक्षा और विश्वास का माहौल है।" मथुरा और आसपास के इलाकों में चल रहे होली समारोहों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पर्यटकों सहित लाखों लोग, बिना किसी व्यवधान के वृंदावन, बरसाना और नंदगांव जैसे स्थानों में उत्सव में भाग ले रहे हैं। 
 

