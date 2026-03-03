मासूमों के हाथ में मौत का सामान: लखनऊ की बर्थडे पार्टी में छात्र की मौत, दोस्तों के बीच कैसे आया अवैध असलहा?

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कृष्णा नगर इलाके में खुशियों का माहौल उस वक्त मातम में बदल गया, जब एक जन्मदिन की पार्टी के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में चली गोली ने 7वीं कक्षा के छात्र की जान ले ली। 13 वर्षीय मासूम उनैज की मौत से पूरे...

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कृष्णा नगर इलाके में खुशियों का माहौल उस वक्त मातम में बदल गया, जब एक जन्मदिन की पार्टी के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में चली गोली ने 7वीं कक्षा के छात्र की जान ले ली। 13 वर्षीय मासूम उनैज की मौत से पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा है और राजधानी में अवैध हथियारों की पहुंच पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

क्या है पूरी घटना?

मृतक उनैज सरोजिनी नगर के निवासी और बिजली कारोबारी जमीर खान का बेटा था। परिजनों के मुताबिक, सोमवार शाम उनैज के कुछ दोस्त उसे घर से बुलाने आए थे। दोस्तों ने बताया कि वे पास ही में एक बर्थडे पार्टी मनाने जा रहे हैं। लेकिन शाम करीब 6:30 बजे परिजनों के पास आई एक कॉल ने उनकी दुनिया उजाड़ दी। उन्हें खबर मिली कि पार्टी के दौरान गोली चलने से उनैज गंभीर रूप से घायल हो गया है।

पिता का आरोप- मेरे बेटे को साजिशन बुलाकर सिर में मारी गई गोली

उनैज के पिता जमीर खान ने इस मामले में हत्या का सीधा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उनके बेटे को जानबूझकर योजना के तहत घर से बुलाया गया था। उनैज को उसके दोस्त संजीव त्रिपाठी के किसी रिश्तेदार की पार्टी में ले गए थे। पिता का दावा है कि वहां उनैज के सिर में सटाकर गोली मारी गई है, यह महज हादसा नहीं हो सकता।

पुलिस की थ्योरी- एक्सीडेंटल फायर की आशंका

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। डीसीपी (मध्य) निपुण अग्रवाल के अनुसार, शुरुआती जांच में यह मामला 'एक्सीडेंटल फायर' (अनजाने में चली गोली) का लग रहा है। पुलिस का कहना है कि पार्टी में चार लड़के मौजूद थे और सभी नाबालिग थे। खेलते समय या लापरवाही के चलते अवैध असलहे से गोली चल गई, जो सीधे उनैज को जा लगी। पुलिस ने उनैज के साथ मौजूद तीनों नाबालिग दोस्तों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वह अवैध हथियार (पिस्तौल) किसका था और बच्चों तक कैसे पहुंचा।

सुरक्षा पर बड़े सवाल

राजधानी के बीचों-बीच नाबालिगों की पार्टी में अवैध हथियार का पहुंचना पुलिस प्रशासन के सुरक्षा दावों की पोल खोलता है। क्या यह वाकई लापरवाही थी या किसी रंजिश का नतीजा? फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर गहराई से जांच की जा रही है।