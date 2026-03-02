Main Menu

  • आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का तांडव! खड़े ट्रक से टकराई रोडवेज बस, 3 यात्रियों की मौत, 31 घायल

आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का तांडव! खड़े ट्रक से टकराई रोडवेज बस, 3 यात्रियों की मौत, 31 घायल

roadways bus collides with truck three dead

उन्नाव जिले के बांगरमऊ क्षेत्र में आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक रोडवेज बस के सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा जाने से बस में सवार तीन यात्रियों की मौत हो गई तथा 31 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, रविवार देर रात करीब...

Unnao News : उन्नाव जिले के बांगरमऊ क्षेत्र में आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक रोडवेज बस के सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा जाने से बस में सवार तीन यात्रियों की मौत हो गई तथा 31 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, रविवार देर रात करीब ढाई बजे गहरपुरवा गांव के पास आगरा से लखनऊ जा रही उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के मथुरा डिपो की बस ने सड़क किनारे खड़े एक ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। 

उसने बताया कि टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और बस में सवार 35 में से 31 यात्री घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि घायलों को बांगरमऊ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। गंभीर रूप से घायल कुछ यात्रियों को जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां चिकित्सकों ने तीन को मृत घोषित कर दिया। मृतकों में एक की पहचान 20 वर्षीय राजपूत के रूप में हुई है, जबकि दो अन्य की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। 

पुलिस ने बताया कि 11 घायलों का उपचार जारी है, जबकि मामूली रूप से घायल अन्य यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद वैकल्पिक बसों से उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। थाना प्रभारी अखिलेश पांडेय ने बताया कि प्रारंभिक जांच में बस चालक को झपकी आने की बात सामने आई है, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गया। उन्होंने बताया कि दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर एक्सप्रेसवे पर यातायात सामान्य करा दिया गया है। 

