टी20 वर्ल्ड कप के बीच रिंकू सिंह पर टूटा दुखों का पहाड़: मैच जिताया, पर जिंदगी की जंग हार गए पिता; कैंसर से थे पीड़ित

UP Desk: भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते हुए सितारे और विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह के लिए टी20 वर्ल्ड कप की खुशियां मातम में बदल गई हैं। टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ करो या मरो वाले मुकाबले में 72 रनों की शानदार जीत दर्ज की, लेकिन इस जीत के तुरंत बाद रिंकू के लिए एक बेहद दुखद खबर आई। उनके पिता खचंद्र सिंह का निधन हो गया है।

लंबे समय से जूझ रहे थे गंभीर बीमारी से

रिंकू सिंह के पिता खचंद्र सिंह पिछले काफी समय से स्टेज 4 लिवर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें ग्रेटर नोएडा के यथार्थ अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पिछले कुछ दिनों से उनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई थी और वे वेंटिलेटर पर थे। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका।

मैच और पिता के बीच संघर्ष

रिंकू सिंह के लिए यह समय मानसिक रूप से बहुत कठिन रहा। जिम्बाब्वे के खिलाफ अहम मुकाबले से ठीक एक दिन पहले रिंकू अपने पिता की गंभीर हालत की जानकारी मिलते ही उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे थे। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में मैच से पहले उन्हें पिता की नाजुक स्थिति के बारे में बताया गया था। वे तुरंत टीम छोड़कर अपने पिता को देखने लौटे, लेकिन राष्ट्रीय कर्तव्य को सर्वोपरि रखते हुए वे फिर से टीम के साथ जुड़ गए।

देश के लिए जीत, पर व्यक्तिगत क्षति

भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को हराकर वर्ल्ड कप में अपनी स्थिति मजबूत की, लेकिन रिंकू सिंह के लिए यह जीत अधूरी रह गई। खचंद्र सिंह का जाना रिंकू के लिए एक बड़ी व्यक्तिगत क्षति है, क्योंकि उनके संघर्ष के दिनों में पिता का साथ हमेशा बना रहा।