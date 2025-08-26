Main Menu

  डॉग लवर के लिए शानदार पहल! आवारा" कुत्तों को "पालतू" बनाइये, यह सुविधाएं पाएये

डॉग लवर के लिए शानदार पहल! आवारा" कुत्तों को "पालतू" बनाइये, यह सुविधाएं पाएये

Edited By Ramkesh,Updated: 26 Aug, 2025 02:42 PM

dog lovers should get registration done soon

स्ट्रीट डॉग पर सुप्रीम फैसला सुनाए जाने के बाद प्रयागराज के नगर निगम ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है। नगर निगम के पशुधन अधिकारी डॉक्टर विजय अमृतराज ने अपील की है कि जो भी आवारा कुत्तों को पालतू कुत्ते का दर्जा देगा मतलब जो व्यक्ति अपने घर में आवारा...

प्रयागराज, (सैय्यद आकिब रजा): स्ट्रीट डॉग पर सुप्रीम फैसला सुनाए जाने के बाद प्रयागराज के नगर निगम ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है। नगर निगम के पशुधन अधिकारी डॉक्टर विजय अमृतराज ने अपील की है कि जो भी आवारा कुत्तों को पालतू कुत्ते का दर्जा देगा मतलब जो व्यक्ति अपने घर में आवारा कुत्तों को पलेगा उसको नगर निगम की तरफ से उस व्यक्ति को कई तरह की सहूलियत दी जाएगी।

PunjabKesari

मुफ्त में कुत्ते का रजिस्ट्रेशन होगा
उन्होंने कहा कि मुफ्त में कुत्ते का रजिस्ट्रेशन होगा साथ ही साथ वैक्सीनेशन और नसबंदी भी कराई जाएगी। इस पहल की खास बात यह रहेगी की आवारा कुत्ते जो कई घटना को अंजाम देते हैं उनका प्रेम स्थानीय लोगों से बढ़ेगा और जो भी पशु प्रेमी व्यक्ति इनको अपनाएंगे तो आवारा कुत्तों की संख्या में भी कमी आएगी। इस पहल का जो भी व्यक्ति साथ देगा उसको प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया जाएगा ।आपको बता दे शहर में 100 वार्ड में तकरीबन 1 लाख 70 हजार से भी अधिक आवारा कुत्ते हैं जिसको लेकर नगर निगम अलर्ट मोड में है।

PunjabKesari

नसबंदी और एंटी रैबीज इंजेक्शन की टीम में की गई बढ़ोतरी
पशुधन अधिकारी डॉ अमित विजय अमृतराज का कहना है कि आवारा कुत्तों की भारी संख्या को देखते हुए उन्होंने नसबंदी और एंटी रैबीज इंजेक्शन की टीम में भी बढ़ोतरी की है ।पहले जहां 3 टीम थी अब बड़ा कर 6  कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति खूंखार आवारा कुत्तों के हमले का या फिर अधिक संख्या में होने का वीडियो या फोटो नगर निगम को भेजेगा उसे क्षेत्र में तत्काल टीम को भेजा जाएगा।इसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिए गए हैं।

 

रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो होगी FIR
सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के आने के बाद नगर निगम प्रयागराज ने पालतू कुत्ते और बिल्ली पालने वालों के लिए बड़ा आदेश भी जारी किया है।आदेश में कहा गया है कि जिन लोगों ने अपने पालतू कुत्तों या बिल्ली का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वह जल्द से जल्द कर ले नहीं तो पकड़े जाने पर जुर्माने के साथ एफआईआर दर्ज की जाएगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए नगर निगम परिसर कार्यालय या फिर ऑनलाइन भी कर सकते हैं।

