डॉग लवर के लिए शानदार पहल! आवारा" कुत्तों को "पालतू" बनाइये, यह सुविधाएं पाएये

प्रयागराज, (सैय्यद आकिब रजा): स्ट्रीट डॉग पर सुप्रीम फैसला सुनाए जाने के बाद प्रयागराज के नगर निगम ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है। नगर निगम के पशुधन अधिकारी डॉक्टर विजय अमृतराज ने अपील की है कि जो भी आवारा कुत्तों को पालतू कुत्ते का दर्जा देगा मतलब जो व्यक्ति अपने घर में आवारा कुत्तों को पलेगा उसको नगर निगम की तरफ से उस व्यक्ति को कई तरह की सहूलियत दी जाएगी।







मुफ्त में कुत्ते का रजिस्ट्रेशन होगा

उन्होंने कहा कि मुफ्त में कुत्ते का रजिस्ट्रेशन होगा साथ ही साथ वैक्सीनेशन और नसबंदी भी कराई जाएगी। इस पहल की खास बात यह रहेगी की आवारा कुत्ते जो कई घटना को अंजाम देते हैं उनका प्रेम स्थानीय लोगों से बढ़ेगा और जो भी पशु प्रेमी व्यक्ति इनको अपनाएंगे तो आवारा कुत्तों की संख्या में भी कमी आएगी। इस पहल का जो भी व्यक्ति साथ देगा उसको प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया जाएगा ।आपको बता दे शहर में 100 वार्ड में तकरीबन 1 लाख 70 हजार से भी अधिक आवारा कुत्ते हैं जिसको लेकर नगर निगम अलर्ट मोड में है।







नसबंदी और एंटी रैबीज इंजेक्शन की टीम में की गई बढ़ोतरी

पशुधन अधिकारी डॉ अमित विजय अमृतराज का कहना है कि आवारा कुत्तों की भारी संख्या को देखते हुए उन्होंने नसबंदी और एंटी रैबीज इंजेक्शन की टीम में भी बढ़ोतरी की है ।पहले जहां 3 टीम थी अब बड़ा कर 6 कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति खूंखार आवारा कुत्तों के हमले का या फिर अधिक संख्या में होने का वीडियो या फोटो नगर निगम को भेजेगा उसे क्षेत्र में तत्काल टीम को भेजा जाएगा।इसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिए गए हैं।

रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो होगी FIR

सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के आने के बाद नगर निगम प्रयागराज ने पालतू कुत्ते और बिल्ली पालने वालों के लिए बड़ा आदेश भी जारी किया है।आदेश में कहा गया है कि जिन लोगों ने अपने पालतू कुत्तों या बिल्ली का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वह जल्द से जल्द कर ले नहीं तो पकड़े जाने पर जुर्माने के साथ एफआईआर दर्ज की जाएगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए नगर निगम परिसर कार्यालय या फिर ऑनलाइन भी कर सकते हैं।