  • देवरिया जेल में पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर आमरण अनशन पर! गिरफ्तारी की CCTV फुटेज 'गायब', सबूत मिटाने के आरोप से कोर्ट तक हड़कंप

देवरिया जेल में पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर आमरण अनशन पर! गिरफ्तारी की CCTV फुटेज 'गायब', सबूत मिटाने के आरोप से कोर्ट तक हड़कंप

Edited By Anil Kapoor,Updated: 03 Jan, 2026 11:03 AM

Deoria News: पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर 1 जनवरी से देवरिया जिला जेल में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट में पेशी के दौरान उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) उपलब्ध न कराए जाने पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ठाकुर का आरोप है कि जानबूझकर ये सबूत छिपाए जा रहे हैं ताकि जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को बचाया जा सके।

'सबूत गायब किए जा रहे हैं'—ठाकुर का आरोप
अदालत परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए अमिताभ ठाकुर ने कहा कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से संबंधित साक्ष्य मांगे थे, लेकिन अब तक उन्हें कुछ भी नहीं दिया गया। उनका कहना है कि गिरफ्तारी के दौरान हुए कथित मानवाधिकार उल्लंघन को साबित करने के लिए सीसीटीवी फुटेज बेहद जरूरी है। ठाकुर ने आरोप लगाया कि मुख्य सचिव स्तर से इन सबूतों को जानबूझकर दबाया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि जब तक उन्हें सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलती, तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अदालत से उन्हें न्याय मिलेगा।

कोर्ट ने जांच अधिकारी को किया तलब
अमिताभ ठाकुर के वकील अभिषेक शर्मा ने अदालत को बताया कि यह मामला करीब 25 साल पुराना है और अब तक जांच में कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। उन्होंने कोर्ट से मांग की कि पूरे मामले की निगरानी की जाए और जांच अधिकारी को सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ अदालत में पेश होने का आदेश दिया जाए। इस पर सीजेएम कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच अधिकारी को शनिवार, 3 जनवरी को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

क्या है पूरा मामला?
यह मामला वर्ष 1999 का है, जब अमिताभ ठाकुर देवरिया जिले में पुलिस अधीक्षक (SP) के पद पर तैनात थे। आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर इंडस्ट्रियल एरिया में अपनी पत्नी नूतन ठाकुर के नाम जमीन आवंटित करवाई और बाद में वर्ष 2002 में उसे बेच दिया। इस संबंध में समाजसेवी संजय शर्मा की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। दिसंबर में पुलिस ने अमिताभ ठाकुर को शाहजहांपुर से ट्रेन यात्रा के दौरान गिरफ्तार किया था। तब से वे जेल में हैं और उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है।

