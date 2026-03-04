Main Menu

होली के रंग चेहरे से कैसे हटाएं?  इन आसान घरेलू तरीकों से पाए साफ और सुरक्षित होगी त्वचा

Edited By Ramkesh,Updated: 04 Mar, 2026 06:54 PM

होली का त्योहार रंगों और खुशियों का पर्व है, लेकिन कई बार यही रंग त्वचा के लिए परेशानी भी बन जाते हैं। खासकर केमिकल युक्त पक्के रंग चेहरे पर चिपक जाते हैं और उन्हें हटाना मुश्किल हो जाता है।

लखनऊ:  होली का त्योहार रंगों और खुशियों का पर्व है, लेकिन कई बार यही रंग त्वचा के लिए परेशानी भी बन जाते हैं। खासकर केमिकल युक्त पक्के रंग चेहरे पर चिपक जाते हैं और उन्हें हटाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में लोग कई बार जल्दबाजी में त्वचा को जोर-जोर से रगड़ते हैं, जिससे स्किन को नुकसान पहुंच सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि होली के रंग हटाने के लिए कुछ आसान और सुरक्षित घरेलू उपाय अपनाने चाहिए।

चेहरे पर नारियल तेल लगाकर हल्की मालिश करें
त्वचा विशेषज्ञों के अनुसार रंग हटाने के लिए सबसे पहले चेहरे पर नारियल तेल या सरसों का तेल लगाकर हल्की मालिश करनी चाहिए। तेल त्वचा पर जमे रंग को ढीला कर देता है, जिससे रंग आसानी से निकलने लगता है। इसके बाद माइल्ड फेसवॉश या बेबी शैम्पू से चेहरा धोने से रंग धीरे-धीरे साफ हो जाता है।

घरेलू उपाय भी काफी प्रभावी 
इसके अलावा बेसन और दही का घरेलू पैक भी काफी प्रभावी माना जाता है। दो चम्मच बेसन में एक चम्मच दही और थोड़ा सा नींबू रस मिलाकर चेहरे पर लगाने से रंग हटाने में मदद मिलती है और त्वचा भी साफ व मुलायम बनी रहती है। वहीं कच्चे दूध में रूई भिगोकर चेहरे पर हल्के हाथों से लगाने से भी रंग धीरे-धीरे साफ हो सकता है।

एलोवेरा जेल लगाने से त्वचा में जलन या खुजली मिलेगी राहत 
यदि रंग के कारण त्वचा में जलन या खुजली महसूस हो रही हो तो एलोवेरा जेल लगाने से राहत मिलती है। विशेषज्ञों की सलाह है कि रंग हटाने के लिए साबुन या स्क्रब से चेहरे को ज्यादा रगड़ने से बचना चाहिए। इससे त्वचा छिल सकती है और जलन बढ़ सकती है। डॉक्टरों का कहना है कि होली खेलने से पहले चेहरे और बालों पर तेल या मॉइस्चराइज़र लगाने से भी रंग त्वचा में कम चिपकता है। सही सावधानी और घरेलू उपाय अपनाकर होली के रंगों को आसानी से हटाया जा सकता है और त्वचा को सुरक्षित रखा जा सकता है।

1.नारियल तेल या सरसों का तेल

  • चेहरे पर नारियल तेल या सरसों का तेल लगाकर 5–10 मिनट हल्की मसाज करें।
  • तेल रंग को ढीला कर देता है और रंग आसानी से निकलने लगता है।
  • फिर हल्के फेसवॉश से चेहरा धो लें।

2. माइल्ड फेसवॉश या बेबी शैम्पू

  • ज्यादा रगड़ने की बजाय माइल्ड फेसवॉश का इस्तेमाल करें।
  • हल्के गुनगुने पानी से चेहरा धोएं।
  • जरूरत हो तो 2–3 बार धो सकते हैं।

 3. बेसन और दही का पैक

  • 2 चम्मच बेसन + 1 चम्मच दही + थोड़ा सा नींबू रस मिलाएं।
  • इसे चेहरे पर 10 मिनट लगाकर हल्के हाथ से रगड़ते हुए धो लें।
  • इससे रंग भी हटता है और त्वचा साफ भी होती है।

 4. दूध और रूई

  • कच्चे दूध में रूई भिगोकर चेहरे पर हल्के से साफ करें।
  • दूध त्वचा को नरम करता है और रंग धीरे-धीरे निकलने लगता है।

 5. एलोवेरा जेल

  • अगर रंग के कारण त्वचा में जलन हो रही है तो एलोवेरा जेल लगाएं।
  • इससे स्किन को ठंडक और नमी मिलती है।

 

 

