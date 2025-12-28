Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • सर्दी बनी जानलेवा; ठंड लगने से एक और किसान की मौत, खेत में फ़सल को पानी लगाते हुए अचेत होकर गिरा

सर्दी बनी जानलेवा; ठंड लगने से एक और किसान की मौत, खेत में फ़सल को पानी लगाते हुए अचेत होकर गिरा

Edited By Pooja Gill,Updated: 28 Dec, 2025 03:26 PM

cold weather turns deadly another farmer dies from

महोबा: उत्तर प्रदेश में महोबा जिले के श्रीनगर क्षेत्र में रविवार को एक किसान की कथित रूप से ठंड लगने से मौत हो गई...

महोबा: उत्तर प्रदेश में महोबा जिले के श्रीनगर क्षेत्र में रविवार को एक किसान की कथित रूप से ठंड लगने से मौत हो गयी। पुलिस ने बताया कि कबरई ब्लाक के ननोरा गांव निवासी गोवर्धन कुशवाहा (52) अपने खेत में फ़सल के लिए पानी लगा रहा था. तभी वह एकाएक अचेत होकर गिर गया। दिन चढ़ने पर उसकी पत्नी ज़ब खेत में भोजन लेकर पहुंची तो गोवर्धन को अचेत पड़ा देख हक्का बक्का रह गई। 

क्या है मौत का कारण? 
चीख-पुकार सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे अन्य किसानों ने मौके पर पहुंच अचेत पड़े गोवर्धन को उठाया और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। किसान गोवर्धन की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए उसके शव का पंचनामा भर कर पोस्ट माटर्म के लिए भेजा गया है। मृतक के पुत्र रवि ने ठंड के कारण अपने पिता की मौत हो जाने की बात कही है। उसने कहा कि भीषण सर्दी और कोहरे के बीच गोवर्धन को खेत में सिंचाई के दौरान ठंड लग गई।        

जिले में दूसरी घटना 
घटना को लेकर एसडीएम शिवध्यान पांडेय ने राजस्व विभाग के लेखपाल को मौके पर भेज कर रिपोर्ट मंगाई है। उन्होंने कहा की ठंड से मौत होने पर मृतक किसान के परिवार को आवश्यक सहायता प्रदान कराई जायेगी। उल्लेखनीय है कि जिले में ठंड से किसान की मौत की यह दूसरी घटना है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!