बरेली में क्रिसमस महोत्सव की वो शाम, जहां हर ताल पर थम गई सांसें! नृत्य-नाटिका, कैरल्स और विशेष बच्चों की प्रस्तुति ने जीत लिया सबका दिल

Bareilly News(मोहम्मद जावेद खान): बरेली में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी अलग पहचान बनाने वाला क्रिसमस महोत्सव न सिर्फ बरेली बल्कि आसपास के जिलों और उत्तराखंड के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता चला आ रहा है। अति मान्यवर बिशप डॉ इग्नीशियस डिसूजा के मार्गदर्शन और मान्य फादर रॉयल एन्थनी की कड़ी मेहनत और डाईसेज के अन्य फादर्स के परिश्रम से यह क्रिसमस महोत्सव हर वर्ष अपने में नयापन लाता है।

कैंट क्षेत्र स्थित बिशप कॉनराड जूनियर विंग स्थित सेंट अल्फोंसस चर्च में दो दिवसीय क्रिसमस महोत्सव शुरू हो गया। जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला न्यायाधीश प्रदीप कुमार सिंह, बरेली कन्टोन्मेंट बोर्ड की सीईओ डॉ तनु जैन, उमेश गौतम मेयर बरेली और धर्माध्यक्ष कैथोलिक धर्म प्रांत बरेली अति मान्यवर डॉ. इग्नेशियस डिसूजा, इस क्रिसमस महोत्सव के मुख्यातिथि रहे। विद्यालय के प्रधानाचार्य और स्कूल्स ऑफ़ कैथोलिक डाईसेज के शिक्षा निदेशक फादर रॉयल एंथोनी के नृत्यनाटिका आशा के तीर्थयात्री और मिरिकिल ने लोगों को अपनी और आकर्षित किया। कई स्कूलों के विद्यार्थियों ने नृत्य, गायन, नाटक प्रस्तुत किए गए, जो प्रभु यीशु की महिमा, दुनिया भर में शांति आदि पर आधारित थे। उत्सव में बच्चों ने क्रिसमस कैरल्स से वातावरण को संगीतमय औरभक्तिमय बना दिया।





उम्मीद (एक नया सवेरा), भगवान की महिमा, बालिका-सशक्तिकरण, बदलाव की शुरुआत मुझसे, शिक्षा के साथ सशक्त होना, कल्याण ही समृद्धि है, युवा-नैतिकता, महिला विश्व कप, प्रभु यीशु के चमत्कार, भूख धरती की सबसे ऊंची और गहरी खामोशी है आदि की प्रस्तुतियों के जरिये समाज को दया, करुणा, शान्ति, प्रेम, शिक्षा और समानता की प्रेरणा दी गई। वही मदर टेरेसा मेमोरियल स्कूल फ़ॉर विज़ुअल एंड हियरिंग इम्पयरेड चिल्ड्रेन की प्राचार्य सिस्टर रीना के संकेतों पर विशेष बच्चों के नृत्य ने लोगों का मन मोह लिया। इन बच्चों के द्वारा संकेतों से गाय गए भाव-भंगिमा युक्त राष्ट्रगान से महोत्सव का समापन हुआ। परंपरा को आधुनिकता की आवश्यकता, आशा व जीवन-रक्षा, दुनियाभर में शान्ति, भारत में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आदि पर कई स्कूलों के बच्चों की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रहीं।

बिशप डॉ. इग्नेशियस डिसूजा ने अपने आशीष वचनों से प्रेम और शांति का संदेश दिया। मुख्य अतिथि ने बच्चों की प्रस्तुति की सराहना की। इससे पहले शिक्षिका अंजु ने अतिथियों का अभिनंदन किया। मदर टेरेसा स्कूल करेली के विशेष बच्चों ने भाव-भंगिमाओं के जरिये राष्ट्रगान प्रस्तुत किया।मेले में विभिन्न प्रकार के सामान, खान-पान के स्टॉल व बच्चों के लिए झूले लगे थे।







वहीं फादर रॉयल की टेक्निकल टीम ने इस क्रिसमस महोत्सव का तकनीकी मोर्चा संभाला जिसमे शिक्षिका नग़मा ने इस वर्ष भी अपनी अहम और अनुभवी भूमिका में नज़र आईं। इस क्रिसमस महोत्सव के आयोजन में पल्ली प्रोहित फ़ादर स्टेनी, फ़ादर आईविन, फ़ादर फ्रेन्को, फ़ादर सचिन, फ़ादर वेनिसस, फ़ादर डोमिनिक, सिस्टर नताल, सिस्टर पॉलीन, और सिस्टर थेरेसिया, और उप प्रधानाचार्य इग्नीशियस का योगदान रहा।