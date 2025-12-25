Main Menu

  • आरोपियों को गिरफ्तार करने गए पुलिसकर्मियों की जमकर पिटाई! सिपाही की वर्दी फाड़ी, फिर कर दिया ये हाल...देखें वीडियो

Edited By Pooja Gill,Updated: 25 Dec, 2025 04:10 PM

policemen who went to arrest the accused were brutally beaten

मेरठ: यूपी के मेरठ से एक हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक पुलिसकर्मी बिना वर्दी के दिखाई दे रहा है। यह पूरा मामला हैरान कर देगा..

मेरठ: यूपी के मेरठ से एक हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक पुलिसकर्मी बिना वर्दी के दिखाई दे रहा है। यह पूरा मामला हैरान कर देगा। जानकारी के अनुसार, पुलिस सलावा गांव के ताल्हा, कादिर और गुलाब को गिरफ्तार करने पहुंची थी। पुलिस ने तीनों को हिरासत में भी ले लिया था। लेकिन जब उन्हें कैदी वाहन में बैठाया जा रहा था, तभी आरोपियों ने हंगामा शुरू कर दिया।

आरोपियों ने की पुलिसकर्मियों से मारपीट 
बता दें कि पुलिस को एक पीड़ित ने शिकायत दी थी। जिसके बाद पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी। आरोप है कि गिरफ्तारी के दौरान तीनों ने मिलकर पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की। इस दौरान सिपाही सुनील की वर्दी फाड़ दी गई। बदमाशों ने सरकारी पिस्टल छीनने की कोशिश भी की और पुलिस वाहन में तोड़फोड़ की। मामला बिगड़ता देख सीओ मवाना भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अतिरिक्त पुलिस बल की मदद से घिरे हुए पुलिसकर्मियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है।
 

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा पूरा वीडियो 
वहीं, मेरठ के एसएसपी विपिन ताडा ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के साथ बदसलूकी और हमले के मामले में गंभीर धाराएं जोड़ी गई हैं। उन्होंने कहा कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।   
 

