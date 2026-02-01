Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • इंडस्ट्री में छाया मातम! मशहूर एक्ट्रेस और कॉमेडी क्वीन का निधन, पर्फेक्ट कॉमिक टाइमिंग के लिए जानी जाती थीं अभिनेत्री..........

इंडस्ट्री में छाया मातम! मशहूर एक्ट्रेस और कॉमेडी क्वीन का निधन, पर्फेक्ट कॉमिक टाइमिंग के लिए जानी जाती थीं अभिनेत्री..........

Edited By Purnima Singh,Updated: 01 Feb, 2026 05:41 PM

catherine o hara dies at 71

दो बार एमी अवॉर्ड से सम्मानित हॉलीवुड अभिनेत्री कैथरीन ओ’हारा का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन की खबर से फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में गहरा शोक फैल गया है। अभिनेत्री की एजेंसी CAA के अनुसार, ओ’हारा ने लॉस एंजिल्स स्थित अपने आवास पर एक...

UP Desk : दो बार एमी अवॉर्ड से सम्मानित हॉलीवुड अभिनेत्री कैथरीन ओ’हारा का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन की खबर से फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में गहरा शोक फैल गया है। अभिनेत्री की एजेंसी CAA के अनुसार, ओ’हारा ने लॉस एंजिल्स स्थित अपने आवास पर एक छोटी बीमारी के बाद अंतिम सांस ली। हालांकि बीमारी ज्यादा गंभीर नहीं बताई जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका।

अभिनय और कॉमिक टाइमिंग के लिए जानी जाती थीं एक्ट्रेस 
कैथरीन ओ’हारा का करियर लगभग पांच दशकों तक फैला रहा। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कैनेडियन स्केच कॉमेडी सीरीज़ “सेकंड सिटी टेलीविज़न” से की थी, जिसे उन्होंने यूजीन लेवी के साथ बनाया था। इसी शो के लिए उन्हें पहला एमी अवॉर्ड मिला और चार बार नामांकन भी प्राप्त हुआ। ओ’हारा अपने अभिनय और शानदार कॉमिक टाइमिंग के लिए जानी जाती थीं। एक्ट्रेस हॉलीवुड की कॉमेडी क्वीन के नाम से मशहूर थीं। 

यह भी पढ़ें : लव मैरिज की जिद पर बेटी की करंट लगाकर हत्या! पिता-भाई ने बड़ी ही बेरहमी से उतारा मौत के घाट, कमरे में किया बंद.... हाथ-पैर बांधकर पीटा, फिर ....

फिल्मी करियर और अहम भूमिकाएं 
ओ’हारा ने “बीटलजूइस”, “आफ्टर आवर्स” और लोकप्रिय फिल्म “होम अलोन” के पहले दो भागों में अहम भूमिकाएं निभाईं। “होम अलोन” में उन्होंने मैकॉले कल्किन की मां का किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। कल्किन के साथ उनकी गहरी दोस्ती रही और 2023 में वॉक ऑफ फेम समारोह में उन्होंने उन्हें सम्मानित भी किया था।

एक्ट्रेस ने बनाईं कई मॉक्युमेंट्री फिल्में  
वह निर्देशक क्रिस्टोफर गेस्ट के साथ लगातार काम करने के लिए जानी जाती थीं और उनकी मॉक्युमेंट्री फिल्मों “बेस्ट इन शो”, “फॉर योर कंसीडरेशन”, “वेटिंग फॉर गफमैन” और “ए माइटी विंड” में नजर आईं। इसके अलावा उन्होंने “द नाइटमेयर बिफोर क्रिसमस” और “चिकन लिटिल” जैसी एनिमेटेड फिल्मों में भी अपनी आवाज दी थी।

यह भी पढ़ें : Shocking! बॉलीवुड के इस मशहूर फिल्म मेकर के घर के बाहर कई राउंड फायरिंग, कुख्यात गैंग से जुड़ा हमलावर.... वजह को लेकर बड़ा खुलासा

दूसरा एमी अवॉर्ड 
अपने 60 के दशक में ओ’हारा ने एक बार फिर करियर की ऊंचाइयों को छुआ। CBC की चर्चित सीरीज “शिट्स क्रीक” में मोइरा रोज़ की भूमिका से उन्हें नई पहचान मिली। इस किरदार के लिए उन्हें दूसरा एमी अवॉर्ड मिला, जिसने उन्हें कई बड़े टीवी प्रोजेक्ट्स तक पहुंचाया।

हॉलीवुड के लिए बड़ी क्षति
टोरंटो में जन्मी कैथरीन ओ’हारा बाद में लॉस एंजिल्स में बस गईं और वहां फिल्म जगत की एक लोकप्रिय और सम्मानित शख्सियत बन गईं। उनके निधन को हॉलीवुड के लिए एक बड़ी क्षति माना जा रहा है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!