  • “जब-जब SP की सरकार बनी, तब-तब गुंडाराज रहा... बहन-बेटियां सुरक्षित नहीं थीं', Deputy CM ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान

Edited By Purnima Singh,Updated: 21 Jan, 2026 05:02 PM

statement of deputy cm brajesh pathak

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में समाजवादी पार्टी (सपा) की सरकार बनने के अखिलेश यादव के दावे को खारिज करते हुए बुधवार को आरोप लगाया कि जब-जब प्रदेश में सपा की सरकार बनी, तब-तब गुंडाराज और...

बागपत : उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में समाजवादी पार्टी (सपा) की सरकार बनने के अखिलेश यादव के दावे को खारिज करते हुए बुधवार को आरोप लगाया कि जब-जब प्रदेश में सपा की सरकार बनी, तब-तब गुंडाराज और अराजकता का माहौल रहा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता पाठक ने कहा कि सपा का जंगलराज प्रदेश की जनता आज भी नहीं भूली है। उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में सपा की सरकार बनने के यादव के दावे पर कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ‘दिन में सपने देखते' हैं और भाजपा की आलोचना करते रहते हैं। 

उपमुख्यमंत्री ने कहा, “जब-जब प्रदेश में सपा की सरकार बनी, तब-तब गुंडाराज और अराजकता का माहौल रहा। गरीबों की दुकानों, जमीनों और मकानों पर कब्जे किए गए। कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट थी और बहन-बेटियां सुरक्षित नहीं थीं।” पाठक ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सड़कों का व्यापक नेटवर्क तैयार किया गया है और सभी जिलों को समान रूप से बजट उपलब्ध कराया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी जिले के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। 

उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार में लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है। इससे पहले उपमुख्यमंत्री ने बागपत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) का औचक निरीक्षण किया, जहां गंभीर अव्यवस्थाएं सामने आईं। निरीक्षण के दौरान सीएचसी परिसर में गंदगी फैली मिली, दीवारों से प्लास्टर उखड़ा हुआ था, कई कक्षों में ताले लगे थे और विद्युत उपकरण खुले में रखे मिले। इन खामियों को देखकर पाठक ने सीएचसी अधीक्षक डॉ. विभाष राजपूत, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. तीरथलाल और जिलाधिकारी अस्मिता लाल पर नाराजगी जताई और व्यवस्थाएं तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए। 

