जौनपुर से मुंबई तक मातम, प्लेन क्रैश में गई 29 वर्षीय केबिन क्रू की जान

Edited By Ramkesh,Updated: 28 Jan, 2026 03:50 PM

जौनपुर: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के साथ हुए विमान हादसे में उत्तर प्रदेश की बेटी पिंकी माली की भी दर्दनाक मौत हो गई। 29 वर्षीय पिंकी विमान में केबिन क्रू के तौर पर तैनात थीं। हादसे की खबर मिलते ही जौनपुर समेत मुंबई और आसपास के इलाकों में शोक की लहर दौड़ गई। पिंकी माली मूल रूप से जौनपुर जिले के केराकत तहसील अंतर्गत भैंसा गांव की रहने वाली थीं। उनके पिता शिव कुमार माली मुंबई में टैक्सी चालक हैं और शिवसेना से भी जुड़े हुए हैं। परिवार लंबे समय से मुंबई के वरली इलाके में रह रहा था, जहां पिंकी सेंचुरी क्वार्टर में रहती थीं।

पिंकी का भाई बोला हादसे से पहले बहन से हुई थी बात 
पिता शिव कुमार माली ने बताया कि हादसे से एक दिन पहले ही उनकी बेटी से बातचीत हुई थी। पिंकी ने बताया था कि वह अजित पवार के साथ बारामती और फिर नांदेड़ जाने वाली हैं। उसने यह भी कहा था कि वह “अजित दादा” से उनकी बात कराएगी। परिवार के अनुसार पिंकी उस वक्त बेहद खुश थी। पिंकी के भाई करन ने बताया कि हादसे वाले दिन सुबह फोन पर पिंकी ने बारामती से नांदेड़ जाने की जानकारी दी थी, लेकिन इसके बाद उसका कोई संदेश या कॉल नहीं आया।

पिंकी की मौत से गांव में पसरा सन्नाटा 
बेटी की मौत की सूचना मिलते ही मां माया माली फूट-फूटकर रो पड़ीं। उन्होंने कहा कि उन्हें सुबह से ही अनहोनी की आशंका हो रही थी, क्योंकि पिंकी रोजाना फोन कर उनका हालचाल लेती थी। मां ने हादसे की निष्पक्ष और विस्तृत जांच की मांग की है।

दुर्गा पूजा का आयोजन करवाने आती थी गांव 
गांव के लोगों के अनुसार पिंकी के पिता का गांव से गहरा लगाव था और वह हर साल दुर्गा पूजा का आयोजन करवाते थे। पिंकी की शादी उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुई थी, जबकि ससुराल पक्ष भी मुंबई में ही रहता है। फिलहाल हादसे के कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है और जांच की प्रतीक्षा की जा रही है।
 

