  • यूपी में बड़ा फेरबदल, पांच वरिष्ठ IPS अधिकारियों का हुआ तबादला, जानिए कहां किसी मिली नई तैनाती

Edited By Ramkesh,Updated: 26 Aug, 2025 05:07 PM

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के पांच वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला कर दिया है। पुलिस प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि यूपी पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड के पुलिस महानिदेशक एमके बशाल को पुलिस महानिदेशक /महासमदेष्टा होमगाडर् के पद पर भेजा गया है जबकि अपर पुलिस महानिदेशक पीटीसी सीतापुर जय नारायण सिंह को यूपीपीसीएल के अपर पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है।

उन्होंने बताया कि अपर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार द्वितीय को मौजूदा दायित्व के साथ साथ अपर पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। पुलिस महानिरीक्षक पीएसी मुख्यालय उपेन्द्र कुमार अग्रवाल का तबादला पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना मुख्यालय के पद पर किया गया है। इसके अलावा पुलिस महानिदेशक मुख्यालय में प्रतीक्षारत पुलिस उपमहानिरीक्षक सत्येन्द्र कुमार को पुलिस उपमहानिरीक्षक पीएसी अनुभाग के पद पर आगरा भेजा गया है।

ये भी पढ़ें:- CCTV में कैद हुआ दिल दहला देने वाला मंजर: मथुरा में कार पार्क करते ही ड्राइवर चक्कर खाकर गिरा, 7 सेकेंड में तोड़ा दम

Mathura News: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक कार ड्राइवर की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौके पर ही मौत हो गई। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है

