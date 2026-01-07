Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • खाकी वाले ही ने बारी- बारी से किया नाबालिग संग रे/प! अब चला योगी सरकार का हंटर, आरोपी दरोगा सस्पेंड, थाना अध्यक्ष भी लटकी.. तलवार

खाकी वाले ही ने बारी- बारी से किया नाबालिग संग रे/प! अब चला योगी सरकार का हंटर, आरोपी दरोगा सस्पेंड, थाना अध्यक्ष भी लटकी.. तलवार

Edited By Ramkesh,Updated: 07 Jan, 2026 08:40 PM

khaki clad men took turns raping a minor now the yogi government

उत्तर प्रदेश के कानपुर में 14 साल की नाबालिग लड़की के कथित अपहरण और उससे सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस की जांच में दरोगा का नाम सामने आया है। दरोगा अमित मौर्या ने अपने साथी शिवबरन संग मिलकर दुष्कर्म किया है। आरोपी दरोगा अमित मौर्या भीमसेन चौकी...

कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर में 14 साल की नाबालिग लड़की के कथित अपहरण और उससे सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस की जांच में दरोगा का नाम सामने आया है। दरोगा अमित मौर्या ने अपने साथी शिवबरन संग मिलकर दुष्कर्म किया है। आरोपी दरोगा अमित मौर्या भीमसेन चौकी का है इंचार्ज। घटना के दौरान आरोपी क्षेत्र की चौकी मे तैनात रहा है। सचेंडी थाना अध्यक्ष विक्रम सिंह को इस मामले में निलंबित कर दिया गया है। आरोपी दरोगा अमित मौर्या को भी सस्पेंड कर दिया गया है। फरार आरोपी दरोगा की गिफ्तारी के लिए पुलिस की चार टीम को लगाया गया है। 

PunjabKesari

इस घटना में एक स्थानीय पत्रकार को हिरासत में लिया गया। पीड़िता के मुताबिक नाबालिग लड़की को सोमवार रात दो लोगों ने एक स्कॉर्पियो कार में कथित तौर पर अगवा कर लिया था। अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों में से एक पुलिसकर्मी था क्योंकि उसने कथित तौर पर वर्दी पहनी हुई थी।

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता ने शिकायत में बताया कि उसे सचेंडी में रेलवे ट्रैक के पास एक सुनसान जगह पर ले जाया गया, जहां गाड़ी के अंदर करीब दो घंटे तक उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया और बाद में बेहोशी की हालत में उसे उसके घर के बाहर फेंक दिया गया। पीड़िता के भाई ने पुलिस को बताया कि उसने आधी रात के आसपास घर के बाहर अपनी बहन को बेहोशी की हालत में पड़ा पाया, जिसके बाद उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी लेकिन तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की गई।

परिवार ने बाद में मंगलवार को वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया, जिसके बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म से संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के अलावा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम से संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। 

उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और मामले में एक स्थानीय पत्रकार को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। अधिकारी ने बताया कि जिस पुलिसकर्मी पर आरोप लगाया गया है, उसके बारे में भी पता लगाया जा रहा है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!