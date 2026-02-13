सुनहरे दौर का अंत! दूरदर्शन की दिग्गज और मशहूर एंकर Sarala Maheshwari का निधन, 71 साल की उम्र में छोड़ी दुनिया

Sarala Maheshwari Death : भारतीय टेलीविज़न पत्रकारिता की एक सम्मानित आवाज़, दूरदर्शन की जानी-मानी पूर्व न्यूज़ एंकर सरला माहेश्वरी का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन की खबर सामने आने के बाद मीडिया जगत और दर्शकों में शोक की लहर दौड़ गई है।...

Sarala Maheshwari Death : भारतीय टेलीविज़न पत्रकारिता की एक सम्मानित आवाज़, दूरदर्शन की जानी-मानी पूर्व न्यूज़ एंकर सरला माहेश्वरी का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन की खबर सामने आने के बाद मीडिया जगत और दर्शकों में शोक की लहर दौड़ गई है। शांत, सटीक और गरिमापूर्ण प्रस्तुति के लिए पहचानी जाने वाली माहेश्वरी दशकों तक भारतीय घरों का भरोसेमंद चेहरा रहीं।



दूरदर्शन ने दी श्रद्धांजलि (Sarala Maheshwari Death)

दूरदर्शन नेशनल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शोक संदेश जारी करते हुए सरला माहेश्वरी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पोस्ट में कहा गया, "दूरदर्शन परिवार की ओर से हम श्रीमती सरला माहेश्वरी को दिल से श्रद्धांजलि देते हैं। वह एक सम्मानित और पूजनीय न्यूज़रीडर थीं, जिन्होंने अपनी कोमल आवाज़, सटीक उच्चारण और गरिमापूर्ण डिलीवरी से भारतीय न्यूज़ की दुनिया में एक खास स्थान बनाया। उनकी सादगी, संयम और व्यक्तित्व ने दर्शकों में गहरा विश्वास जगाया।"





दूरदर्शन परिवार की ओर से श्रीमती सरला माहेश्वरी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। वह दूरदर्शन की सम्मानित और प्रतिष्ठित समाचार वाचिका थीं, जिन्होंने अपनी सौम्य आवाज़, सटीक उच्चारण और गरिमापूर्ण प्रस्तुति से भारतीय समाचार जगत में विशेष स्थान बनाया। उनकी सादगी, संयम और व्यक्तित्व ने दर्शकों… pic.twitter.com/Hx8glZI7rk— Doordarshan National दूरदर्शन नेशनल (@DDNational) February 12, 2026

महिला कांग्रेस सहित कई संगठनों और पत्रकारिता से जुड़े लोगों ने उनके निधन को "टेलीविज़न जर्नलिज़्म के एक सुनहरे दौर का अंत" बताया। श्रद्धांजलि संदेशों में उनकी विश्वसनीयता, शालीनता और पेशेवर प्रतिबद्धता को याद किया गया।सरला माहेश्वरी ने वर्ष 1976 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में PhD करते हुए दूरदर्शन में न्यूज़ अनाउंसर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। जल्द ही वह भारतीय टेलीविज़न पर लाइव न्यूज़ पढ़ने वाली शुरुआती महिला एंकरों में शामिल हो गईं। उस समय दूरदर्शन देश का प्रमुख और लगभग एकमात्र न्यूज़ प्लेटफॉर्म था।

यह भी पढ़ें : महाराज जी! मेरे पति की कामेच्छा बहुत अधिक है, मैं परेशान... ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? संत प्रेमानंद का जवाब इंटरनेट पर करने लगा Trend



BBC से भी जुड़ी रहीं

1984 तक दूरदर्शन में अपनी सेवाएं देने के बाद माहेश्वरी यूनाइटेड किंगडम चली गईं, जहां उन्होंने BBC के साथ न्यूज़रीडर के तौर पर काम किया। 1986 तक BBC से जुड़ाव के बाद वह भारत लौटीं।



फिर से दूरदर्शन में वापसी

भारत वापसी के बाद 1988 में उन्होंने दोबारा दूरदर्शन का रुख किया और कई वर्षों तक न्यूज़ प्रेज़ेंटर के रूप में अपनी सेवाएं देती रहीं। ब्लैक-एंड-व्हाइट और शुरुआती रंगीन टेलीविज़न के दौर में उनकी आवाज़ और प्रस्तुति शैली दर्शकों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय रही।



शांत और औपचारिक अंदाज़ से बनाई पहचान

सरला माहेश्वरी अपने शांत, औपचारिक और संयमित न्यूज़ प्रेज़ेंटेशन के लिए जानी जाती थीं। उनकी मृदु आवाज़, स्पष्ट उच्चारण और गरिमापूर्ण डिलीवरी ने उन्हें विश्वसनीयता का प्रतीक बना दिया था।