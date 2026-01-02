Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • नमो भारत ट्रेन वीडियो केस में बड़ा ट्विस्ट! वायरल क्लिप के बाद छात्र-छात्रा की सगाई, एक हफ्ते में होगी शादी

नमो भारत ट्रेन वीडियो केस में बड़ा ट्विस्ट! वायरल क्लिप के बाद छात्र-छात्रा की सगाई, एक हफ्ते में होगी शादी

Edited By Anil Kapoor,Updated: 02 Jan, 2026 07:05 AM

after viral clip student couple gets engaged wedding to take in a week

Ghaziabad News: दिल्ली के सराय काले खां से उत्तर प्रदेश के मेरठ तक चलने वाली नमो भारत रैपिड ट्रेन में वायरल हुए आपत्तिजनक वीडियो मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। चलती ट्रेन में आपत्तिजनक हरकत करते दिखाई देने वाले छात्र और छात्रा की सगाई......

Ghaziabad News: दिल्ली के सराय काले खां से उत्तर प्रदेश के मेरठ तक चलने वाली नमो भारत रैपिड ट्रेन में वायरल हुए आपत्तिजनक वीडियो मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। चलती ट्रेन में आपत्तिजनक हरकत करते दिखाई देने वाले छात्र और छात्रा की सगाई कर दी गई है। दोनों परिवारों ने आपसी सहमति से यह फैसला लिया है कि एक हफ्ते के भीतर दोनों की शादी कर दी जाएगी। परिजनों के अनुसार, लड़का और लड़की एक ही जाति से हैं और दोनों बालिग भी हैं। मामला गाजियाबाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है।

जल्द होगी शादी, परिवारों ने लिया फैसला
जानकारी के मुताबिक, छात्रा बीसीए (BCA) की पढ़ाई कर रही है, जबकि छात्र बीटेक (B.Tech) इंजीनियरिंग का छात्र है। वीडियो वायरल होने के बाद दोनों परिवारों को सामाजिक रूप से शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। वायरल वीडियो के बाद दोनों ने कॉलेज जाना बंद कर दिया था। छात्रा को कुछ समय के लिए रिश्तेदार के घर भेज दिया गया था। अब समाज और परिवार की सहमति से दोनों की सगाई करा दी गई है और शादी की तारीख भी तय कर ली गई है।

आत्महत्या की अफवाह निकली झूठी
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैल गई थी कि छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। हालांकि, यह खबर पूरी तरह गलत निकली। परिवार की ओर से साफ किया गया कि छात्रा सुरक्षित है और ऐसी कोई घटना नहीं हुई।

मानसिक दबाव में थे दोनों
परिवार वालों का कहना है कि वीडियो वायरल होने के बाद लड़का और लड़की दोनों मानसिक तनाव और सामाजिक दबाव में थे। लोगों की टिप्पणियों और सोशल मीडिया ट्रोलिंग के कारण दोनों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। हालांकि रैपिड रेल प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर अश्लीलता को लेकर सख्त नियम बनाए हुए हैं, लेकिन अब पारिवारिक स्तर पर मामला सुलझने के बाद स्थिति सामान्य होती नजर आ रही है।

और ये भी पढ़े

परिजनों की अपील
दोनों के परिवारों ने लोगों से अपील की है कि अब वायरल हो चुकी पुरानी वीडियो को दोबारा शेयर न किया जाए। परिजनों का कहना है कि उनके बच्चे अब नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं और उन्हें शांति और सम्मान के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए।

पहले दर्ज हुई थी एफआईआर
यह घटना 24 नवंबर 2025 को मुरादनगर, मोदीनगर और मेरठ साउथ के बीच चल रही रैपिड ट्रेन में हुई थी। ट्रेन के सीसीटीवी फुटेज के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया था। इस मामले में मुरादनगर थाने में ट्रेन ऑपरेटर की शिकायत पर छात्र और छात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। अब सूत्रों के अनुसार, परिवार ने सगाई कराकर मामले को सामाजिक स्तर पर सुलझा लिया है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!