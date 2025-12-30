युवती को सरेआम बाल पकड़कर खींचा; बीच सड़क पर मारे लात-घूसे, जमकर पिटाई का वीडियो वायरल

Agra News: उत्तर प्रदेश के आगरा में एक युवती की बीच सड़क में जमकर पिटाई करने का मामला सामने आया है। युवती को सरेआम सब के सामने लात-घूसों से जमकर पीटा गया...

Agra News: उत्तर प्रदेश के आगरा में एक युवती की बीच सड़क में जमकर पिटाई करने का मामला सामने आया है। युवती को सरेआम सब के सामने लात-घूसों से जमकर पीटा गया। इस दौरान उसे गालियां भी दी गई। युवती की पिटाई एक महिला द्वारा की गई है। इस मारपीट का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

जानिए क्या है पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक, ये पूरा मामला आगरा के एत्मादपुर थाना क्षेत्र के कुबेरपुर इलाके का है। बताया जा रहा है कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि एक महिला ने एक युवती को सड़क पर खूब पीटा। उसने उसे जमकर लात-घूसों से मारा। महिला का कहना था कि इस लड़की का उसके पति के साथ अफेयर है। महिला ने पति और उस युवती को एक साथ घूमते हुए रंगेहाथ पकड़ लिया। युवक तो मौका देखकर वहां से फरार हो गया, लेकिन महिला ने अपने परिजनों के साथ युवती को पकड़ लिया और गुस्से में उसने मारपीट करनी शुरू कर दी।

महिला ने लगाए ये आरोप

महिला ने युवती को खूब पीटा। उसके बाल पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया और लात-घूंसों से उसकी जमकर पिटाई कर दी। आस-पास के लोगों ने महिला को समझाने की कोशिश भी की। मगर वह नहीं मानी और युवती को पीटती रही। जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को थाने लेकर गई। महिला का आरोप है कि उसके पति का लंबे समय से अफेयर चल रहा था। जब वह विरोध करती तो पति उसके साथ मारपीट करता। 4 महीने पहले पति ने साफ कह दिया कि वह उसके साथ नहीं रहेगा। तभी से महिला अपने 2 बच्चों के साथ मायके रह रही है। महिला का कहना है कि उसने अपने पति के खिलाफ पुलिस में भी शिकायत की थी। लेकिन, कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं, युवती ने अब महिला के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

