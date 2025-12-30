जुल्म की हद पार! नौकर दंपति ने बुजुर्ग और उसकी बीमार बेटी को बनाया बंधक, 5 साल तक कैद रखा... बुर्जग की मौत; युवती कंकाल बनी

महोबा: यूपी के महोबा जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। संपत्ति हड़पने की नीयत से एक नौकर दंपति ने रेलवे से रिटायर्ड बुजुर्ग और उनकी मानसिक रूप से बीमार बेटी को करीब...

महोबा: यूपी के महोबा जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। संपत्ति हड़पने की नीयत से एक नौकर दंपति ने रेलवे से रिटायर्ड बुजुर्ग और उनकी मानसिक रूप से बीमार बेटी को करीब पांच साल तक घर में बंद कर रखा। भूख और इलाज न मिलने के कारण बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि बेटी की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है।

जानिए पूरी घटना

यह घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के हिंद टायर गली की है। यहां रहने वाले 70 वर्षीय ओमप्रकाश सिंह राठौर रेलवे में सीनियर क्लर्क के पद से सेवानिवृत्त थे। वे अपनी 27 वर्षीय मानसिक रूप से विक्षिप्त बेटी रश्मि के साथ रहते थे। पत्नी की मौत के बाद, उन्होंने देखभाल के लिए चरखारी निवासी रामप्रकाश कुशवाहा और उसकी पत्नी रामदेवी को नौकर के रूप में रखा था। आरोप है कि नौकर दंपति ने धीरे-धीरे पूरे मकान पर कब्जा कर लिया और पिता-बेटी को नीचे के कमरों में बंद कर दिया। उन्हें ठीक से खाना और इलाज नहीं दिया गया। जब भी रिश्तेदार मिलने आते, नौकर बहाने बनाकर उन्हें लौटा देता था।

घर के अंदर का हाल देखकर हैरान हो गए परिजन

सोमवार को जब परिजनों को ओमप्रकाश की मौत की जानकारी मिली और वे घर पहुंचे, तो अंदर का हाल देखकर सभी हैरान रह गए। ओमप्रकाश की हालत बहुत खराब थी और उनकी बेटी एक अंधेरे कमरे में गंभीर अवस्था में मिली। तुरंत बुजुर्ग को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों का आरोप है कि नौकर दंपति ने मकान और बैंक में जमा पैसे हड़पने के लिए यह सब किया। फिलहाल बेटी का इलाज परिजन करा रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है।